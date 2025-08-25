Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
La parella, resident a la Catalunya central, formava part del contingent que ha estat combatent l'incendi
Redacció
Les tasques per resoldre els greus problemes que causen desastres naturals com les inundacions o els incendis forestals comporten que professionals i voluntaris passin moltes hores junts. Treballen durant dies o setmanes i també comparteixen les estones de descans, perquè sovint els efectius s'han desplaçat lluny de casa seva i dormen als mateixos espais o a indrets propers.
Aquesta és una de les raons que explica que sigui habitual que, després de les emergències, es mantingui una amistat que ha estat forjada en les circumstàncies més adverses. El personal sanitari, els bombers, els membres de les agrupacions de defensa forestal (ADF) i altres col·lectius tenen similar vocació de servei públic i compromís social.
Quan la confiança és sòlida i la col·laboració, productiva, és gairebé inevitable que no es creïn llaços humans duradors. Els uns i els altres intercanvien coneixements, experiències i recomanacions. L'admiració i l'estima entre els companys són d'allò més comuns. L'amor (romàntic) és menys freqüent en aquest context, però no és extraordinari.
Així, la dona (l'Ana) i un dels homes que formaven part del contingent de la regió central de Catalunya que ha estat combatent el foc que aquest estiu ha devastat grans superfícies de terreny a la província de Zamora (en Santi) són parella. I no només això, sinó que es van conèixer mentre estaven ocupats per una altra catàstrofe, la depressió aïllada en nivells alts (DANA) que el 29 d'octubre de 2024 va costar la vida a més de 200 víctimes de diverses poblacions valencianes, inclosa la capital.
Després de la gota freda al llevant penínsular es va fonamentar una relació que es manté. De fet, l'Ana i en Santi estan convivint al Berguedà i, com els altres ADF del Bages i el Moianès que van viatjar a Castella i Lleó, han tornat a sacrificar una porció de les seves vacances per ajudar plegats la ciutadania que els necessita. Sigui com sigui, els voluntaris ja són de nou a Catalunya.
