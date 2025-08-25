L'AEMET alerta de perill molt alt o extrem per risc d'incendi a la regió central
L'agència demana a la població que extremi les precaucions, especialment a les zones amb una previsió de major risc: la Cerdanya, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà i Bages
EFE
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) alerta de perill «molt alt o extrem» per risc d'incendis en àmplies zones del nord i est de la península, incloent-hi les comarques de la regió central que cobreix aquest diari. L'àrea que presenta una previsió de risc més alarmant inclou bona part de la Cerdanya, i algunes zones de l'Alt Urgell, Solsonès, Berguedà i el Bages. Davant d'aquest context, l'agència estatal demana un dia més a la població que extremi les precaucions.
Segons els pronòstics meteorològics, una dana situada en el sud-oest de la península amb incertesa sobre la seva trajectòria es desplaçarà previsiblement pel sud peninsular i provocarà avui ruixats o tempestes localment fortes als Pirineus i possiblement també en altres punts del terç est
Més de 120 hectàrees cremades a la regió
Des de principi d'any, a la zona que cobreix Regió7 han cremat 121 hectàrees de massa forestal en una cinquantena d'incendis. Segons dades recollides per aquest diari, aquesta xifra representa tan sols el 3% del total que s’ha cremat arreu de la geografia catalana des del primer de gener. Aquests registres es troben molt per sota de la mitjana de la darrera dècada, que és de 74 focs a l’any i 359,4 hectàrees cremades. Així doncs, en termes d’afectacions a causa d’incendis forestals, aquest no seria ni de bon tros un dels pitjors anys que ha viscut la regió en els últims anys.
D’entre les comarques que abasteix aquest diari, a l’Anoia és on han cremat més hectàrees aquest any. En total, han estat afectades 84 hectàrees forestals, com detallen les dades més actualitzades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gairebé tota l’àrea afectada ho va estar per l’incendi a Sant Pere de Sallavinera que va tenir lloc el passat 8 de juliol, i va afectar un total de 130 hectàrees de terreny agrícola i forestal entre Sant Pere, Fonollosa (Bages) i Aguilar de Segarra. Aquest ha estat l’incendi més greu a la Catalunya central des de principi d’any.
Una quinzena d'incendis actius a Espanya
Quinze incendis forestals estan encara en situació activa 2, sobretot a Castella i Lleó. S'espera que les condicions climatològiques i el treball dels bombers frenin el foc que, en l'inici de la quarta setmana d'agost, ja ha cremat més de 400.000 hectàrees a tot l'Estat.
Castella i Lleó inicia la tercera setmana lluitant contra els incendis amb sis focs que es mantenen en índex de gravetat potencial 2, el nivell màxim, i dos declarats diumenge, després d'una evolució positiva que havia permès baixar de nivell altres sis incendis, encara que la pujada de les temperatures, acompanyada d'una caiguda de la humitat i el vent, torna a complicar la situació.
Galícia té tres incendis forestals actius, tots a la província d'Ourense, on diumenge va sorgir un nou foc, en concret al municipi d'Avión. L'incendi de Chandrexa de Queixa, amb només un focus actiu, està evolucionant de manera favorable. És el mateix que està passant amb els focs que hi havia actius al sud-occident d'Astúries.
Més de 4.000 hectàrees cremades a Catalunya aquest any
En l'àmbit de Catalunya, aquest any han cremat més de 4.015 hectàrees forestals en 362 incendis. El que ha tingut un major abast durant aquest 2025 ha estat el de Paüls (Baix Ebre), que es va decretar el 7 de juliol i va afectar una àrea total de 2.190 hectàrees. La hipòtesi que despunta com a causa del foc és que es tractaria d'una negligència o d'un fet provocat.
Li segueix l'incendi de Torrefeta i Florejacs (Segarra), que es va encendre el primer de juliol i va afectar unes 1.304 hectàrees de massa forestal. El tercer foc que ha tingut un abast major aquest any ha estat el de Granyera de Segarra, que es va decretar a la mateixa comarca vint dies després que l'anterior. En aquest cas, però, les afectacions van ser destacablement menors, ja que va afectar 118,94 hectàrees.
Els pitjors incendis que han cremat a la regió
En els darrers 45 anys, els incendis forestals han cremat a la Catalunya central una superfície superior al territori del Bages. Els pitjors focs que han afectat les comarques interiors durant la seva història més recent són els del 1994 i 1998. El més ferotge es va encendre el 4 de juliol de 1994 a partir de la unió de dos focs, l’un declarat a Sant Mateu de Bages i l’altre a Gargallà (Berguedà), en aquest últim cas per una línia de baixa tensió. Va cremar 45.000 hectàrees durant cinc dies i va deixar cinc morts. El foc va arrencar amb força i va afectar els termes municipals de Navàs, Viver i Serrateix, Montclar, Espunyola, Puig-reig, Casserres, Santa Maria de Merlès, Gironella, Sagàs, la Quar, Avià, Olvan i Lluçà.
El segon més destructiu es va encendre el 18 de juliol de 1998, entre Cardona i Aguilar de Segarra. En aquest cas, es va cremar una superfície d'unes 27.000 hectàrees durant quatre dies i es va saldar amb diversos ferits. L'incendi va assolir el seu gran abast després que dos focs, declarats l'un al Bages i l'altre a la Segarra, es convertissin en un de sol i arribessin fins al Solsonès.
Durant la darrera dècada, les comarques centrals també han experimentat grans incendis forestals, tot i que han tingut un abast molt menor als dos anteriors. Hi destaquen l'incendi del Pont de Vilomara, declarat el 17 de juliol de 2022. Va cremar 1.697 hectàrees i va obligar a evacuar centenars de veïns pel perill que va suposar.
Un altre n'és l'incendi d'Òdena, que va incendiar unes 1.000 hectàrees després que s'encengués el 26 de juliol de 2015. Va tenir afectacions als municipis d’Òdena, Castellolí i el Bruc, a l’Anoia, i Castellfollit del Boix i Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
