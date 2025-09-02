El dia que Fecsa va ser declarada culpable
L’incendi de Calders va ser el primer dels de 1994 i 1998 que va tenir una sentència d’indemnització
La indignació que ara bull entre els ciutadans del nord-oest de la península per la catàstrofe dels incendis del mes passat es vivia d’una forma similar a la Catalunya central el 1994, un any negre en què un foc de proporcions mai vistes va cremar entorn de 45.000 hectàrees al Bages i el Berguedà. El 1998 va arribar la segona part, amb un altre que en va cremar 27.000. Aquells dos episodis van capgirar la forma en què Catalunya abordava el problema del foc al bosc.
Però la catàstrofe iniciada simultàniament a Sant Mateu de Bages i a Gargallà el dia 4 de juliol de 1994 havia tingut un preàmbul a Calders el dia 1. A 2/4 de 3 de la tarda les flames van aparèixer a sota la carretera de Monistrol de Calders i van començar a pujar cap a Calders, que va quedar envoltat de foc i colgat de fum i de cendra. L’incendi va passar a tocar del poble i de la urbanització de la Guàrdia, i va amenaçar la gasolinera. Va arribar a tenir cinc fronts, però va poder ser controlat abans no adquirís dimensions gegantines. Va cremar 331 hectàrees.
Aquell sinistre va quedar petit el dia 4, però amb el temps va adquirir un significat molt especial. Ara fa 25 anys justos, el del Calders va ser el primer dels incendis de 1994 a la Catalunya central que, després de dues absolucions, va generar una condemna judicial que establia la responsabilitat d’una companyia elèctrica i l’obligava a pagar una indemnització. Amb els processos pels focs de 1994 i 1998 en marxa, la victòria dels afectats de Calders va semblar un precedent de gran importància.
El litigi havia començat amb una demanda penal contra dos tècnics de Fecsa-Enher, a la qual es considerava responsable de l’incendi en haver estat una línia elèctrica el punt on havia saltat la primera espurna que havia posat en marxa el foc. Tanmateix, el 30 de maig de 1996, el jutjat número 5 de Manresa absolia els dos imputats i llançava una galleda d’aigua freda no només sobre els afectats per l’incendi de Calders, sinó sobre els que ho havien estat pels focs de 1994 i 1998 i també havien iniciat processos judicials.
La frustració es va veure confirmada un any després, quan l’Audiència Provincial rebutjava el recurs interposat per la fiscalia i pels afectats i confirmava l’absolució. Amb la via penal tallada, van optar per la civil, i dos anys després va arribar el premi.
El setembre del 2000 el jutjat d’instrucció número 4 va condemnar Fecsa-Enher a indemnitzar l’Ajuntament de Calders i 24 propietaris forestals amb 775.000 euros «per no tenir convenientment adequada i en situació de bon manteniment la línia elèctrica que va provocar l’incendi». La magistrada establia que «Fecsa no va tenir la diligència adquada en incomplir allò establert legalment pel que fa a la instal·lació de les línies elèctriques, i va ser negligent per no matenir en bon estat de conservació la línia i els seus voltants quant a la possibilitat que els arbres l’envaïssin, amb la qual cosa tenim la relació causa efecte que els propis treballadors de la demandada van indicar».
Sis anys després de l’incendi, la Justícia donava la raó als afectats i Fecsa havia d’assumir responsabilitats. L’alcalde de Calders, Ton Cabra, considerava que la jutgessa havia «trencat la impunitat que fins ara han tingut les grans companyies».
Fecsa, després Endesa, va haver de pagar també per l’incendi que va començar 4 dies després del de Calders. Però la sentència final no va arribar fins al 2019. Va tardar gairebé 25 anys.
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat