La Catalunya Central serà un bon lloc per veure avui l'eclipsi total de lluna
L'Observatori de Castelltallat exhaureix entrades per presenciar amb el telescopi un fenomen que es pot gaudir sense protecció per als ulls
ACN
El 80 per cent del planeta tindrà avui l'oportunitat de veure un eclipsi de lluna total. Pocs minuts després, quan el sol es pongui, la lluna ja apareixerà eclipsada: el fenomen es podrà veure des de qualsevol punt de la Catalunya central on ja habitualment es perceb la presència del satèl·lit lunar, sense haver de fer servir cap mena de protecció ocular. "Fins i tot en llocs on hi hagi una mica d'il·luminació es podrà veure l'eclipsi", ha explicat a Regió7 Toni Guntín, president de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat. L'expectació per presenciar aquest fenomen és tan notable que les entrades per fer-ho amb el telescopi de l'equipament bagenc ja estan exhaurides.
"L'eclipsi de lluna és molt assequible de veure", apunta Guntín: "la terra se situa enmig del sol i la lluna i emet una ombra que tapa la lluna". L'efecte que causa aquest fenomen és que "l'ombra que la Terra projecta envermelleix la lluna, és el que es coneix com una lluna de sang". Segons el principal responsable de l'observatori de Castelltallat, "mitja hora després de l'eclipsi, l'ombra començarà a abandonar la lluna i, una hora després, aproximadament, ja ho haurà fet del tot".
La seqüència de fets començarà abans de la posta de sol (19.31 h), tindrà el seu punt màxim a les 20.11 h i s'allargarà en fase total fins a les 20.53 hores, per progressivament anar-se destapant fins a les 22.00 h. En coincidir amb la sortida de la lluna per l'horitzó, el millor lloc per veure l'eclipsi a Catalunya serà el litoral i la previsió és que la costa de Barcelona i Tarragona siguin els llocs amb menys nuvolositat.
L'eclipsi total de lluna d'aquest 7 de setembre serà visible a gran part del món (Amèrica, Europa, Àfrica, Àsia i Oceania), però serà especialment espectacular en determinades regions d'Àsia i Austràlia Occidental, segons l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN). A la península Ibèrica, es podrà contemplar gairebé arreu amb l'excepció de la zona més occidental de Galícia i la costa atlàntica de Portugal. A Catalunya, totes les comarques podran gaudir de l'eclipsi total de lluna, tot i que dependrà de la nuvolositat i el fenomen es veurà millor com més a prop de la costa (en coincidir amb la posta de sol i amb la sortida del satèl·lit).
