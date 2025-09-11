Protecció Civil activa l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges fortes divendres a la Catalunya central
La precipitació d'avui ha deixat 119 litres a Barcelona, dels quals 71 han caigut en una hora
ACN
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de pluges que poden ser intenses aquest divendres sobretot al litoral i prelitoral central, així com a punts de la Catalunya Central. Les previsions auguren precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a partir del matí especialment a les comarques del litoral i prelitoral central (Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i el Vallès). A partir del migdia, les precipitacions podran afectar amb intensitat encara el litoral i prelitoral i també la Catalunya Central i les comarques de Girona.
Segons preveu l'SMC, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta. De cara al vespre les pluges es podrien mantenir però ja amb menor intensitat i allargar-se fins dissabte a la meitat nord i a les comarques gironines.
Pel que fa a la pluja d'aquest dijous al litoral central, s'han registrat 118,9 litres per metre quadrat a l'estació del Port Olímpic de Barcelona, dels quals 71,3 litres s'han registrat en una hora. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 55 trucades, gairebé totes a la ciutat de Barcelona.
Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l'exterior davant la possibilitat d’episodis de pluja localment intensa.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura