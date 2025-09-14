Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Localitzen dues persones desorientades a la regió

Es tracta d'un boletaire que s'havia perdut a la Coma i la Pedra i d'una excursionista que no sabia tornar al cotxe a Collbató

Imatge de la recerca del boletaire perdut a la Coma i la Pedra

Imatge de la recerca del boletaire perdut a la Coma i la Pedra / Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquesta tarda dues persones que s'havien desorientat a la muntanya, una al Solsonès i l'altra al Baix Llobregat nord.

El dispositiu de recerca més ampli s'ha desplegat per trobar un boletaire perdut a la Coma i la Pedra. La família ha estat qui ha alertat els Bombers a les 15:57 hores explicant que l'home havia sortit sense mòbil al voltant de les 10 hores del matí i encara no havia tornat a casa. Per localitzar-lo, s'han activat deu dotacions, vuit de terrestres, un helicòpter del GRAE i el Grup Caní de Recerca. Després d'una recerca intensiva, a les 18:01 hores s'ha localitzat el boletaire en bon estat i acompanyat del seu gos.

L'altre rescat ha estat a Collbató, per la zona del mirador de Sant Joan. Els Bombers han rebut l'avís a les 14:56 hores per una excursionista desorientada que no sabia tornar. S'ha activat un helicòpter amb personal del GRAE que, en localitzar la dona, l'han extret mitjançant un gruatge i l'han acompanyat fins al restaurant Vinya Nova, on tenia el cotxe aparcat.

