Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya

Els Bombers han atès dos participants de la Travessa Matagalls Montserrat i un excursionista a Berga

Un dels afectats ha estat un jove que ha patit una fractura o luxació al turmell

Imatge d'un dels rescats al Parc Natural de Montserrat

Imatge d'un dels rescats al Parc Natural de Montserrat / Bombers de la Generalitat

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han efectuat aquesta tarda tres rescats a la Catalunya central, dos a Monistrol de Montserrat i un a Berga, que han deixat diversos ferits i han requerit l'actuació del Grup Actuacions Especials (GRAE).

Dos dels afectats eren participants de la Travessa Matagalls Montserrat, segons apunta Bombers. El primer avís ha arribat a les 13.50 hores per un jove de 19 anys que havia caigut i s'havia fet mal al turmell. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat un helicòpter amb personal del GRAE que ha immobilitzat la cama al ferit, que possiblement tindria una fractura o luxació. Els agents del cos de Bombers han extret l'afectat mitjançant un gruatge i l'han evacuat fins al cremallera, a Monistrol de Montserrat, on una ambulància l'ha recollit per traslladar-lo a l'hospital.

L'altre avís efectuat en aquesta mateixa zona ha estat a les 14 hores per un corredor que havia patit una caiguda que li ha causat diverses contusions. S'ha mobilitzat una dotació terrestre que ha traslladat l'afectat fins al camp de futbol de Monistrol, on una ambulància del SEM l'ha atès. Durant el dia s'han rebut quatre avisos més del Parc Natural de Montserrat.

Al Berga, al santuari de Queralt, una persona s'ha sentit indisposada per un mareig. L'avís s'ha rebut a les 13:47 hores i s'hi ha desplaçat una dotació terrestre i el GRAE. El metge ha realitzat la primera atenció a l'afectat, que es trobava conscient i estable, i després l'han evacuat amb helicòpter fins a l'ambulància.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents