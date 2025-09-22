Quatre testimonis del primer dia de vacunació: «Cada any em vacuno perquè s’ha de fer i ho faré fins que em mori»
Milagros Autillo, Alexandra Contreras, Anna Tena i el pare de Daniela Argudo expliquen la seva experiència en l'inici de la campanya de vacunació a la regió central
Milagros Autillo, pacient de més de 80 anys: «Cada any em vacuno perquè s’ha de fer i ho faré fins que em mori»
Milagros Autillo és una dona de 82 anys que avui ha estat la primera del seu col·lectiu a rebre els vaccins contra la grip i la Covid-19 al CAP Sagrada Família de Manresa: «Tinc una gran infermera que si jo no recordo de demanar cita, m’avisa», explicava. Durant les punxades, la dona confiava que tot anés bé i apuntava que fins ara, mai no havia patit gaires símptomes en rebre aquestes vacunes: «M’he sentit sempre bé». Amb tot, Autillo es mostrava contundent assegurant que es tracta d’una acció necessària tot i no tenir malalties prèvies: «Cada any em vacuno perquè s’ha de fer i ho continuaré fent fins que em mori».
Alejandro Argudo, pare de la Daniela: «Ens van recomanar que la vacunéssim per evitar que agafi tantes bronquiolitis»
La Daniela Argudo és una nena que el pròxim mes de novembre farà dos anys i que avui va rebre la vacuna de la grip. Segons el seu pare, Alejandro Argudo, han decidit posar-li el vaccí perquè la seva filla pateix sovint patologies pulmonars: «Ens van recomanar que la vacunéssim per evitar que agafi tantes bronquiolitis». En aquest cas, es tracta de la primera vegada que la Daniela rep aquesta vacuna i ho ha fet a través d’una punxada. En els nens de 2 a 5 anys sovint s’aplica per via nasal. Pel que fa al vaccí de la Covid-19, els infants generalment no han de rebre’l, només quan es tracta de casos amb patologies greus.
Alexandra Contreras, infermera referent de vacunes al CAP Sagrada Família: «Ens vacunem per donar exemple i per protegir els pacients»
Alexandra Contreras és la infermera referent de vacunes al CAP Sagrada Família de Manresa: «Ens vacunem per donar exemple, però també per protegir els pacients. Si agafo la grip i vinc a treballar, hi ha el risc que pugui contagiar». Sobre la campanya d’enguany, la sanitària es mostrava optimista i augurava una millora respecte de l’any passat: «Després de la vacunació massiva de la Covid, sí que és veritat que va haver-hi molta gent que no es volia vacunar, però de mica en mica estan veient que, tant la grip com la Covid són malalties que cada any les anem tenint i han d’estar protegits».
Anna Tena, embarassada de 35 setmanes: «Em vacuno sobretot per protegir el nadó de la grip»
L'Anna Tena és una jove que està embarassada de 35 setmanes i que avui ha rebut la vacuna de la grip per, «sobretot, protegir el nadó». Tot i això, la noia ja havia estat vacunada abans d’aquest vaccí. Tena explicava durant la punxada que no tenia «cap por» perquè es tracta d’una acció d’allò més «normal». En el seu cas, la jove va rebre la informació necessària a través de la llevadora del centre mèdic, que és qui li va indicar els dies d’inici de la campanya i li va recomanar que agafes cita per vacunar-se i, d’aquesta forma, reduir les possibles complicacions i protegir tant al nadó com a ella mateixa.
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Cau un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa