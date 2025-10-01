Les reserves dels pantans de la regió han crescut més d’un 170% en un any
Tot i que s’ha registrat un «lleuger descens» durant l’estiu a causa de l’increment de les demandes «típiques del període estival», la situació és bona i suposa una recuperació respecte 2024
Els embassaments de la Catalunya central es troben en una molt bona situació, especialment tenint en compte les dades registrades ara fa un any, quan la mitjana entre les reserves del pantà de la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç se situaven al volant del 32,4%. Amb data d’ahir, aquesta xifra havia augmentat fins al 88,4%. Així doncs, en aquest període s’ha viscut un increment del 172,8% de l’aprovisionament hídric a la regió central.
Més concretament, el pantà de la Baells ha passat d’estar al 40,7% de la seva capacitat amb 44,51 hm³ d’aigua a situar-se en un 88,2% amb 95,9 hm³. Pel que fa a les preses del Solsonès, la Llosa del Cavall tenia el 30 de setembre de 2024 un 24,4% de les reserves o, cosa que és el mateix, 19,48 hm³. Ara, la xifra se situa en un 90,8% i 65 hm³. En el cas de Sant Ponç, actualment té un 86,1% (21 hm³) de provisió enfront del 32,1% (7,83 hm³) de l’any passat. Per trobar unes xifres similars cal remuntar-se a l’any 2020. Del 2022 al 2024 es veu reflectit l’efecte de la sequera, que va deixar els pantans amb nivells mínims d’aigua.
La direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) valora molt positivament la recuperació respecte de l’estiu passat. Al seu temps, des de l’organisme expliquen que durant aquesta època s’ha registrat un «lleuger descens, arran de l’increment de les demandes típiques del període estival», però que s’ha estabilitzat gràcies a les precipitacions que hi ha hagut, «una campanya de reg eficient i l’aportació de les dessalinitzadores, que han continuat produint a un règim alt».
En el cas dels embassaments de la regió, la neu és un element «significatiu», tal com detalla Enrique Velasco, cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l’ACA «perquè recarrega els aqüífers i fa que durant tot l’any estigui hi hagi condicions abundants». En canvi, si no neva o ho fa en poca mesura, els rius van més escassos d’aigua, sobretot quan s’acaben els episodis de pluges.
Prevenció i estalvi
La darrera sequera va tenir grans efectes sobre el medi i la vida quotidiana de la població. Segons Velasco, ara és el moment d’estalviar perquè si ara gastem més aigua de la necessària, pot ser que «després la trobem a faltar». Pel que fa a la gestió de recursos, la planta de dessalinització d’aigua de mar i la producció i l’ús d’aigua regenerada són algunes de les alternatives que hi ha principalment per fer front a períodes d’escassetat hídrica.
Més enllà de potenciar l’estalvi, el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics assegura que cal reduir les pèrdues que hi ha a la xarxa, prendre mesures tècniques per millorar la gestió, diversificar les captacions i a millorar el sistema de tractament.
Les riuades preocupen
A part de patir sequeres greus, les riuades també s’estan convertint en un risc cada vegada més habitual. Amb el precedent de la DANA a València, Catalunya es prepara per millorar la prevenció i els sistemes d’avís, dos aspectes fonamentals, segons Velasco, per tal d’eliminar o reduir l’exposició a perills. Seguint aquesta línia, s’elaboren mapes d’inundació per tal de diferenciar les zones inundables, saber quines accions s’hi poden dur a terme i fer evident els riscos que hi ha.
Per acabar, el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l’ACA fa una crida per tal que la població se centri més en «preservar la seva seguretat», en comptes de prioritzar la recuperació de béns materials com el vehicle.
