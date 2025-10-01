Millorar la captació i la xarxa d’aigua és l’objectiu de futur
Els ens gestors es preparen per fer front a l’escassetat de recursos a través de la millora de la xarxa i l’ús d’aigua regenerada, entre altres
Els períodes de sequera generen nous reptes i un d’ells és assegurar el subministrament d’aigua potable a la població. En aquest sentit, els ens gestors són un dels encarregats de trobar solucions a aquest conflicte i estar preparats per fer front a l’escassetat de recursos hídrics. L’ús de l’aigua regenerada i la sensibilització són un dels punts comuns entre les diferents organitzacions consultades per aquest diari.
Des d’Aigües Manresa tenen diversos àmbits d’acció. Tal com indiquen des de l’empresa, es pretén millorar la captació «gràcies a les obres que porta a terme l’ACA poder augmentar la disponibilitat d’aigua a les conques internes», la realització d’estudis per localitzar nous pous i la instal·lació de sondes de nivell en aquests espais per conèixer el comportament dels aqüífers.
Un altre de les vies a treballar és la millora de la distribució a través de les obres de renovació de la xarxa i l’ús de les vàlvules reguladores per ajustar la pressió de nit i reduir el consum. A més, la implantació de nous cabalímetres a sectors i telelectura als consumidors, així com comptadors als aforaments ha de permetre «dur a terme un balanç d’aigua més acurat que ha d’ajudar molt a la recerca de fuites». També per millorar la detecció de fuites, es destaca l’eficàcia dels correladors acústics.
Al seu temps, Aigües Manresa forma part del projecte ‘Sostenibilitat en el cicle de l’aigua’, que aposta per la digitalització del territori. La iniciativa permet sectoritzar la xarxa per «millorar el control i la detecció d’avaries i punts febles», el control en temps real de totes les instal·lacions per a una «presa de decisions molt més informades», la modelització hidràulica per «poder preveure escenaris de sequera o inundacions i actuar en conseqüència» i la creació de l’Observatori de l’Aigua per «augmentar la transparència i el treball en xarxa amb diferents agents relacionats amb la gestió de l’aigua».
Agbar, que s’encarrega de l’abastament d’aigua en diferents municipis de la Catalunya central, també posa el focus en potenciar la telemesura, la necessitat de millorar en els processos de potabilització i la regulació de les pressions. Des de la companyia es destaca com a principal eina per reduir l’empremta hídrica és la renovació, digitalització de la xarxa i la ràpida detecció de fuites.
Un problema «endèmic»
La Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès està formada per onze Ajuntaments de la comarca i va néixer amb l’objectiu de «resoldre l’endèmic problema d’abastament d’aigua a la nostra àrea». En total, tenen 770 km de xarxa de distribució en servei i dues captacions, la del Cardener i la de Riulacó. Segons el seu president, Daniel Rovira, l’objectiu actual és «poder acumular més aigua». A més, en els darrers anys s’ha treballat per tenir interconnectades les dues conques per tal que es poguessin retroalimentar i fer front així a situacions d’emergència. El Solsonès és una comarca amb activitat ramadera i això provoca pics de consum. Per això, s’està plantejant sol·licitar una concessió per gaudir d’una nova captació de «reforç».
Rovira ha fet èmfasi en la necessitat de conscienciar la població. Tot i que admet que s’ha fet feina en els darrers dos anys, el president demana continuar duent a terme aquesta tasca i, al seu temps, potenciar la capacitat que tenen les zones rurals d’emmagatzemar aigües pluvials que «es podrien recollir», però que es «desaprofiten» per la gestió que comporta.
