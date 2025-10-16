Turisme
Una colla de turistes de la regió descobreix Egipte de la mà de Viatges Concord
Regió7
Manresa
Un grup de bagencs i de les comarques del voltant van gaudir d’una experiència a Egipte de la mà de l’agència manresana Viatges Concord. Van començar amb un creuer pel Nil, visitant Luxor, amb els complexos de Karnak i el Temple de Luxor, parada a Esna per travessar la seva famosa resclosa per seguidament visitar els temples d’Edfú i Kom Ombo, meravelles dedicades a Horus i als déus Sobek i Haroeris, respectivament i Assuan, amb el Temple de File amb passejada en faluca. Seguidament van arribar a El Caire, on van poder admirar la grandesa de les Piràmides de Gizeh i l’Esfinx, i per descomptat el Gran Nou Museu Egipci, meravellant-se amb l’edifici i els tresors que alberga.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»
En la gestió de residus, fer-ho bé val diners però val la pena
Contingut ofert per