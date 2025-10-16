Una colla de turistes de la regió descobreix Egipte de la mà de Viatges Concord

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Turisme

Regió7

Manresa

Un grup de bagencs i de les comarques del voltant van gaudir d’una experiència a Egipte de la mà de l’agència manresana Viatges Concord. Van començar amb un creuer pel Nil, visitant Luxor, amb els complexos de Karnak i el Temple de Luxor, parada a Esna per travessar la seva famosa resclosa per seguidament visitar els temples d’Edfú i Kom Ombo, meravelles dedicades a Horus i als déus Sobek i Haroeris, respectivament i Assuan, amb el Temple de File amb passejada en faluca. Seguidament van arribar a El Caire, on van poder admirar la grandesa de les Piràmides de Gizeh i l’Esfinx, i per descomptat el Gran Nou Museu Egipci, meravellant-se amb l’edifici i els tresors que alberga.

