El Govern explicarà l’estatut dels pobles rurals des de la regió
Sant Benet acollirà la presentació a tots els alcaldes del desplegament de la nova llei
El Govern de la Generalitat explicarà el 15 de novembre el desplegament de l’Estatut de municipis rurals. I ho farà des de la Catalunya central, en concret, des de Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. L’Executiu ha escollit aquest emblemàtic espai de les comarques interiors del país per proporcionar els detalls del pla als alcaldes interessats. Per demostrar la rellevància que es concedeix a aquesta llei, s’intentarà que la representació institucional sigui del màxim rang.
El Parlament de Catalunya va aprovar el 16 de juliol l’Estatut de municipis rurals, una norma pionera que pretén dotar d’eines i recursos a aquestes poblacions per frenar-ne el despoblament, garantir la prestació dels serveis que necessiten i impulsar-ne el desenvolupament econòmic.
Aquest va ser el primer projecte de llei que el Govern presidit per Salvador Illa va enviar al Parlament en l’inici de la legislatura. L’Estatut, que donava compliment als acords d’investidura, va comptar amb un ampli consens dels grups parlamentaris i unes entitats municipalistes i ajuntaments rurals que feia anys que reivindicaven un nou marc legal que incorporés les seves singularitats, perquè els seus habitants tinguessin els mateixos drets que la resta de la població. A partir de llavors, es va obrir un període de temps perquè el Govern en dissenyés el desplegament. Doncs bé, aquest full de ruta ja està preparat i serà el que podran conèixer de primera mà els alcaldes que assisteixin a la reunió a Sant Benet. Del total de 947 municipis que hi ha a Catalunya, se’n podran beneficiar 608. I d’aquesta xifra, 213 són poblacions rurals, 381 reben la consideració de localitat d’especial atenció perquè no arriben als 500 habitants, un parell es consideren assimilats i els 12 restants s’hi van incorporar durant la tramitació parlamentària.
La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero Orejuela, insisteix que aquesta és una prioritat absoluta. «No pot ser que tardem més d’una hora a arribar a Barcelona en tren; tampoc que pràcticament cada dia hi hagi alcaldesses i alcaldes que ens diguin que els seus municipis s’han quedat sense cobertura; o que vegin com els joves han de marxar per falta d’habitatge, perquè el 60%, o el 70% de les cases són segones residències. La C-55 és molt important, però també ho són les carreteres que ens porten als municipis del Berguedà, el Solsonès...», subratlla.
