Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
Al Pedraforca han evacuat amb helicòpter dos veïns de Tarragona que han quedat immobilitzats en una tartera
A Sant Joan, un veí de la localitat de 56 anys s'ha torçat el peu quan feia el camí de baixada del Collbaix
A Odèn, han rescatat, també amb helicòpter del GRAE, una persona que s'ha fracturat un turmell
Migdia intens a les nostres comarques pel que fa a les actuacions dels Bombers per fer rescats de muntanya. En mitja hora han hagut d'intervenir a Saldes (Berguedá), a Sant Joan de Vilatorrada (Bages) i a Odèn (Solsonès) per ajudar quatre persones que han tingut problemes de menor i major gravetat quan estaven fent excursions. En un cas, a Odèn, la víctima s'ha fracturat un turmell. En aquesta actuació i en la de Saldes ha intervingut l'helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) en l'evacuació dels afectats.
Aturats en una tartera
A Saldes, dues persones que estaven pujant el Pedraforca des de Gósol s'han desorientat en una zona on hi havia una tartera que relliscava i han demanat ajuda. L'avís s'ha rebut a la 1 del migdia i 5 minuts i, al cap de 55 minuts, les ha localitzat l'helicòpter, que les han evacuat fins a Gósol.
En el rescat ha participat una dotació per terra i l'helicòpter amb l'equip de rescat del GRAE i un metge. Les han trobat en una zona de molt difícil accés i les han evacuat amb dos gruatges diferents. Es tracta d'un home de 55 anys i d'una dona de 53. Tots dos són de Tarragona, han informat els Bombers.
Una torta baixant el Collbaix
En el cas de Sant Joan de Vilatorrada, un veí de la localitat de 56 anys ha caigut i s'ha torçat el turmell quan baixava del Collbaix. S'hi ha desplaçat una dotació terrestre de Manresa, que ha contactat amb el SEM per fer l'evacuació. Els Bombers han trobat l'excursionista a les 2 del migdia i 28 minuts i l'han acostat fins a una ambulància, que l'ha portat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Ruta circular per Canalda
A Odèn, la persona afectada estava fent una ruta circular per Canalda, ha caigut i s'ha fracturat un turmell. L'avís s'ha rebut a la 1 del migdia i 39 minuts i l'han trobat a les 2 i 11 minuts. Com que era una zona de difícil accés s'ha activat l'helicòpter del GRAE amb un metge del SEM i també hi han anat dues dotacions per terra. L'han portat fins a l'aeroport de la Seu, on l'esperava una ambulància per dur-la a l'hospital. Es tracta d'una dona de 60 anys de Barcelona.
