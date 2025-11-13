El professorat de la regió reclama més eines i cooperació per treballar la geologia i el patrimoni natural a les aules
El Geoparc de la Catalunya Central tanca les dues sessions participatives del seu Pla Estratègic Educatiu amb una valoració molt positiva del sector docent
Regió7
El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central ha finalitzat les dues trobades participatives amb professorat de secundària del territori per definir el seu Pla Estratègic Educatiu (PEEG), una iniciativa que vol establir una estratègia compartida per apropar la geologia, el patrimoni natural i la ciència a les aules. En total, hi han participat 17 docents procedents de 14 centres educatius dels Bages, Moianès, Baix Llobregat, Osona i Maresme, tots ells professionals de l'educació secundària. Les sessions s'han desenvolupat a Moià i Cardona, dos espais emblemàtics del patrimoni geològic del territori.
La primera trobada es va celebrar el 18 d'octubre a l'Auditori de Sant Josep de Moià, amb una visita posterior a les Coves del Toll, un dels equipaments de referència del Geoparc. La segona jornada va tenir lloc el 8 de novembre al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, on es van abordar els reptes de futur i l'estratègia educativa del Geoparc.
Durant les sessions, el professorat va treballar de manera col·laborativa per identificar necessitats i propostes de millora i conèixer tots els recursos que ja hi ha a la seva disposició per poder treballar i conèixer el geoparc. Les valoracions han estat molt positives, destacant especialment la necessitat de disposar de més eines didàctiques, formació específica i espais de treball en xarxa i cooperació en temes relacionats amb les ciències de la Terra, el patrimoni natural i la sostenibilitat.
El president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, ha valorat molt positivament el procés participatiu i ha destacat "la importància d'escoltar la veu del professorat per construir una estratègia educativa que connecti el coneixement científic amb el territori i fomenti la consciència ambiental entre els joves, així com traslladar el relat del geoparc a les aules en cada etapa educativa".
Les aportacions recollides serviran de base per a la redacció del Pla Estratègic Educatiu del Geoparc, que definirà les línies d'acció dels pròxims anys en matèria d'educació i divulgació del patrimoni geològic, natural i cultural de la Catalunya Central.
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers