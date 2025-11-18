El «banc de proves» de Salut necessita professionals que s’hi vulguin arrelar
Toni Sánchez, gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central: «Som el tercer país d’Europa amb més metges per habitant. I, precisament per ser ‘el pilot’, podem atreure talent»
El grup parlamentari dels Comuns va presentar la setmana passada una proposta de resolució perquè l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, de la Fundació Althaia, pugui extreure de forma urgent coàguls de sang en cas d’ictus o infart les 24 hores del dia, les 365 jornades de l’any.
Fa dècades que es reclama una sala d’hemodinàmia o d’intervencionisme vascular a la Catalunya central. El que puc dir és que ben aviat hi haurà novetats al respecte, i seran molt bones.
La notícia serà tan bona com la culminació de la farmàcia de Sant Joan de Déu?
Aquesta farmàcia és una de les més avançades del país. No sé si podríem trobar hospitals que comptin amb un equipament tan modern com aquest al nostre entorn immediat.
El Centre Hospitalari d’Althaia és també ambiciós.
Aquesta serà la prova del pla de salut mental que volem a la Catalunya central i el conjunt del país. És a dir, si ens fixem l’objectiu de cobrir la salut mental de les persones, des que neixen fins als seus últims dies, considerant totes les seves facetes, la millor solució és la que proporcionarà Althaia, i tot, al mateix edifici.
Quina valoració li mereix el projecte de final de vida que s’ha ideat a Sant Andreu Salut?
És molt important. Malgrat que sovint es diu que la gent vol morir-se a casa seva, això no és sempre possible. Hi ha persones que no tenen més remei que acabar en un centre on estiguin ben ateses. El que planteja Sant Andreu és això. Una iniciativa com aquesta pot millorar la percepció que es té sobre els darrers moments en la vida de les persones i sobre la dignitat quan arriba la mort.
Encara hi ha gent gran que mor a la masia on ha viscut tota la vida.
En efecte, això no és Barcelona. Amb tot, per les feines que tenim i el ritme que portem, cada vegada ens resulta més difícil organitzar-nos per atendre l’avi o l’àvia a casa fins a l’últim dia. Aquesta realitat dona sentit al projecte de Sant Andreu, el qual pot marcar un abans i un després en aquest aspecte.
Tenen centres d’atenció primària (CAPs) pendents.
Entre els mesos de gener i febrer de l’any que ve inaugurarem el CAP de Sant Fruitós de Bages. També hi haurà novetats durant el 2026 a Santpedor i Monistrol de Montserrat. Hi hem destinat una inversió notable.
La principal limitació que arrosseguen és el finançament?
És que no tenim pressupost.
I imaginació?
Sí, això sí!
Llavors, per què costa tant que el personal sanitari es vulgui quedar a la regió?
Som el tercer país d’Europa amb més metges per habitant. I, precisament per ser el pilot, podem atreure talent. En qualsevol cas, és innegable que hi ha molta oferta de feina a Barcelona. Allà, els professionals poden anar a la feina caminant. En canvi, nosaltres hem d’agafar el cotxe per anar a tot arreu.
On són els avantatges del «banc de proves» de Catalunya?
En l’atenció primària, exceptuant Barcelona, som la regió amb més centres sanitaris integrals: quatre d’un total de 27. Les dades que s’obtingui d’aquesta experiència seran analitzades el 2026 i orientaran l’actuació futura en aquest terreny.
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper