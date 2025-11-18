Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cinc municipis de la Catalunya central reben ajut per redactar els programes per optar al Pla de Barris i Viles

Les localitats beneficiades a la regió són Manresa, Cardona, Igualada, Piera i Santa Margarida de Montbui

La Diputació de Barcelona destina un total de 225.000 euros a 16 municipis de 10 comarques de la demarcació

Vista del sector Sant Miquel de Manresa, inclòs en l’eix on preveu actuar el Pla de Barris

Vista del sector Sant Miquel de Manresa, inclòs en l’eix on preveu actuar el Pla de Barris / Mireia Arso

Regió7

Manresa

Cinc municipis de la Catalunya central han rebut una subvenció per a finançar la redacció dels programes memòria d'intervenció integral presentats a la convocatòria 2025 del Pla de Barris i Viles. L'ajut ha estat atorgat per la Diputació de Barcelona i s'ha destinat a 16 ajuntaments diferents. Més concretament, a la regió s'han beneficiat Manresa i Cardona, del Bages; i Santa Margarida de Montbui, Piera i Igualada, de l'Anoia. Es tracta d'un nou recurs amb un pressupost total de 225.000 euros i aportacions de 15.000 euros sobre una despesa mínima justificable de 20.000, o bé de 7.500 euros sobre una despesa mínima justificable de 10.000.

Més enllà dels municipis de la regió mencionats, també han rebut de la subvenció Esplugues de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat, del Baix Llobregat; Premià de Dalt i Mataró, del Maresme; la Llagosta, del Vallès Oriental; Terrassa, del Vallès Occidental; Sant Martí Sarroca, de l’Alt Penedès; Vic, d'Osona; Sant Pere de Ribes, del Garraf; i Santa Coloma de Gramenet, del Barcelonès. De les localitats escollides, pertanyents a una desena de comarques diferents de la demarcació, sis tenen una població inferior a 20.000 habitants; cinc tenen entre 20.000 i 50.000 habitants; i els altres cinc en tenen més de 50.000.

La subvenció cobreix el 75% sobre la despesa mínima justificable, i els imports totals per al 2025 es concreten en 210.000 euros per a 14 ajuntaments (15.000 euros per ens local) i 15.000 euros per als altres 2 (7.500 euros per corporació). En total, 225.000 euros. Com a criteris de concessió s’han valorat el nivell de renda de l’àrea urbana d’actuació, la justificació, els treballs realitzats en els darrers 5 anys i la proposta de redacció del programa memòria. En termes absoluts, aquest nou recurs de la Diputació de Barcelona ha rebut 32 sol·licituds en la convocatòria 2025, i 7 peticions més han quedat en llista d’espera per si algun beneficiari renuncia a la subvenció. El nombre força elevat de sol·licituds constata l’interès del món local per accedir al programa de barris de la Generalitat de Catalunya.

Aquest recurs és transversal i el presta l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat i l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica. Està vinculat al projecte transformador “Barris i viles en transició: regeneració urbana integral” i en el marc del Pla de barris i viles de Catalunya 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya, que fa efectiva la Llei 11/2022, de 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles.

