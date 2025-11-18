Cinc municipis de la Catalunya central reben ajut per redactar els programes per optar al Pla de Barris i Viles
Les localitats beneficiades a la regió són Manresa, Cardona, Igualada, Piera i Santa Margarida de Montbui
La Diputació de Barcelona destina un total de 225.000 euros a 16 municipis de 10 comarques de la demarcació
Regió7
Cinc municipis de la Catalunya central han rebut una subvenció per a finançar la redacció dels programes memòria d'intervenció integral presentats a la convocatòria 2025 del Pla de Barris i Viles. L'ajut ha estat atorgat per la Diputació de Barcelona i s'ha destinat a 16 ajuntaments diferents. Més concretament, a la regió s'han beneficiat Manresa i Cardona, del Bages; i Santa Margarida de Montbui, Piera i Igualada, de l'Anoia. Es tracta d'un nou recurs amb un pressupost total de 225.000 euros i aportacions de 15.000 euros sobre una despesa mínima justificable de 20.000, o bé de 7.500 euros sobre una despesa mínima justificable de 10.000.
Més enllà dels municipis de la regió mencionats, també han rebut de la subvenció Esplugues de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat, del Baix Llobregat; Premià de Dalt i Mataró, del Maresme; la Llagosta, del Vallès Oriental; Terrassa, del Vallès Occidental; Sant Martí Sarroca, de l’Alt Penedès; Vic, d'Osona; Sant Pere de Ribes, del Garraf; i Santa Coloma de Gramenet, del Barcelonès. De les localitats escollides, pertanyents a una desena de comarques diferents de la demarcació, sis tenen una població inferior a 20.000 habitants; cinc tenen entre 20.000 i 50.000 habitants; i els altres cinc en tenen més de 50.000.
La subvenció cobreix el 75% sobre la despesa mínima justificable, i els imports totals per al 2025 es concreten en 210.000 euros per a 14 ajuntaments (15.000 euros per ens local) i 15.000 euros per als altres 2 (7.500 euros per corporació). En total, 225.000 euros. Com a criteris de concessió s’han valorat el nivell de renda de l’àrea urbana d’actuació, la justificació, els treballs realitzats en els darrers 5 anys i la proposta de redacció del programa memòria. En termes absoluts, aquest nou recurs de la Diputació de Barcelona ha rebut 32 sol·licituds en la convocatòria 2025, i 7 peticions més han quedat en llista d’espera per si algun beneficiari renuncia a la subvenció. El nombre força elevat de sol·licituds constata l’interès del món local per accedir al programa de barris de la Generalitat de Catalunya.
Aquest recurs és transversal i el presta l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat i l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica. Està vinculat al projecte transformador “Barris i viles en transició: regeneració urbana integral” i en el marc del Pla de barris i viles de Catalunya 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya, que fa efectiva la Llei 11/2022, de 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles.
