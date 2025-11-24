Sis parcs de bombers voluntaris de la Catalunya central reben nous vehicles 4x4 lleugers
A la regió que cobreix aquest diari, se'n beneficiaran els d'Alp, Oliana, Castellfollit del Boix, Sant Llorenç de Morunys, Torà i Collbató
Els vehicles suposaran una millora significativa pel que fa a la resposta operativa dels Bombers de la Generalitat.
Regió7
Sis parcs de bombers voluntaris de la Catalunya central han rebut nous vehicles 4x4 lleugers del primer lot per renovar la seva flota en el marc del Pla estratègic 2023. A la regió que cobreix aquest diari, les unitats s'han destinat a Alp (Cerdanya), Oliana (Alt Urgell), Castellfollit del Boix (Anoia), Sant Llorenç de Morunys, Torà (Solsonès) i Collbató (Baix Llobregat). Arreu de la geografia catalana, se n'han cedit 27 i garantiran una millora significativa pel que fa a la resposta operativa dels Bombers de la Generalitat.
Aquest primer lot consta de 22 unitats de personal i càrrega tipus parc (UPC Parc), configurades principalment per donar servei als parcs de bombers voluntaris, i cinc unitats de comandament lleugeres (UCL), que han estat cedides a parcs de la Regió d'Emergències Lleida i Metropolitana Sud.
Les UPC Parc corresponen al model Volkswagen Amarok 2.0 TDI de 170 CV, un vehicle 4x4 tipus pickup amb zona de càrrega independent per transportar material operatiu. Són les primeres d’un conjunt de 130 unitats que es renovaran en els pròxims mesos, gràcies a un contracte adjudicat a l’empresa Next Motorbike, SL, per un import de 6,38 milions d’euros (sense IVA).
Pel que fa a les UCL, destinades als comandaments operatius, són Toyota Hilux 2.4 de 150 CV, també 4x4 tipus pickup i equipades amb calaixos, prestatgeries i pissarra per facilitar la gestió de les intervencions. Dues d’aquestes unitats s’han assignat a la Regió d’Emergències de Lleida i tres a la Metropolitana Sud.
Parcs beneficiats
Els parcs on aniran destinades aquestes unitats són a Alp, Castellfollit del Boix i Sant Llorenç de Morunys, de la Regió d’Emergències Centre; Torroella de Montgrí, de la Regió d’Emergències Girona; Artesa de Segre, la Granadella, Isona, Oliana, la Pobla de Segur, Seròs i Torà, de la Regió d’Emergències Lleida; Malgrat de Mar, la Garriga, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera i Viladecavalls, de la Regió d’Emergències Nord; Collbató, de la Regió d’Emergències Sud; Santa Coloma de Queralt, Sarral i Vila-rodona, de la Regió d’Emergències Tarragona; Batea i Flix, de la Regió d’Emergències Terres de l’Ebre.
Amb aquesta renovació, els Bombers de la Generalitat reforcen la seguretat, la capacitat logística i l’eficiència dels equips d’intervenció arreu del territori.
- Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Tres adolescents apassionades per les matemàtiques: 'No m'agrada que es pensi que són només per gent friqui
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: «Viatgem qualsevol hora i dia de l’any»
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell