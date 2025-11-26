La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
S’ha celebrat una reunió a Vic amb tots els operatius implicats en la gestió d’emergències per posar en comú els preparatius de cara a aquest hivern
Regió7
Els cossos de seguretat de la regió central s'han reunit aquest matí en el marc de la reunió de la Campanya de nevades 2025-2026 a la Catalunya Central, a la Casa de Convalescència de la Universitat de Vic. L’objectiu de la trobada ha estat la coordinació entre tots els operatius i gestors del territori per estar a punt si hi ha una nevada important al territori.
A la reunió hi ha intervingut representants de Protecció Civil de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Bombers de la Generalitat, Sistema d’Emergències Mèdiques i Servei Meteorològic de Catalunya. També hi ha participat representants de diversos departaments de la Generalitat (Territori, Educació, Salut), representants de Consells Comarcals, gestors de carreteres i representants d’empreses de distribució elèctrica.
La directora dels Serveis Territorials d’Interior i Seguretat Pública a la Catalunya Central, Elena Roca, ha donat la benvinguda a la reunió. Roca ha destacat la “importància de la preparació per tal que, si hi ha una alerta, que la coordinació sigui exitosa”, i ha posat en valor l’assistència a la reunió de molts serveis i institucions implicats en la gestió de les emergències.
La responsable de Protecció Civil de la Catalunya Central, Agnès Centellas, ha exposat quina és la tasca del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), què són els mapes de risc que s’envien i ha explicat a grans trets l’operativa del pla NEUCAT. Centellas ha destacat que “l’estratègia que seguirem aquest any consisteix a anticipar-nos, aplicar mesures abans que es produeixin danys i garantint la màxima cooperació entre tots els operatius”. Paral·lelament, també ha volgut remarcar la crida que Protecció Civil fa a la ciutadania en cas d’episodis de nevades i altres riscos d’hivern, a autoprotegir-se, seguir les informacions i no posar-se en risc.
Per la seva banda, Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, ha explicat els meteors més rellevants pels quals es fan avisos durant l’hivern (neu, fred i vent), i quins són els llindars de perill que comuniquen a Protecció Civil. Amb aquesta informació es determina si és procedent l’activació d’un pla d’emergències. També ha fet un abans de les previsions de cara l’hivern, que en principi es presenta sec, però els models a hores d’ara són poc fiables.
La resta d’operatius han explicat els efectius que tenen disponibles per fer front a una eventual emergència, han recordat els seus mecanismes de mobilització de recursos i s’han posat a disposició de les altres institucions per millorar tots els aspectes organitzatius necessaris per garantir una bona resposta per a la ciutadania. Finalment, els gestors de carreteres i empreses de subministrament elèctric i representants dels consells comarcals han explicat les seves novetats per enguany i entre tots s’han establert vincles per a la millora operativa.
