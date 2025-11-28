Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Interrompuda la circulació de l'RL4 entre Manresa i Calaf per un problema en un tren de proves

La incidència ha tingut lloc a les 6.46 h i tècnics d'Adif treballen per poder restablir el servei

Trens de rodalies

Trens de rodalies / Arxiu/EP

ACN / EP

Manresa

La circulació de l'RL4 de Rodalies entre Manresa i Cala està interrompuda aquest divendres al matí, des de les 6.46 hores, per un tren de proves que ha queda aturat, segons informen Renfe i Adif.

Tècnics treballen per restablir la circulació mentre Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat.

D'altra banda, una avaria en un desviament a Alcalá de Chivert afecta la circulació entre Castelló i l'Aldea-Amposta-Tortosa amb retards.

TEMES

