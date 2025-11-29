La proporció de vacunació a l’interior és encara inferior a la mitjana al país
«Les ràtios de vacunació a la regió estan per sota de la mitjana a Catalunya. Hem de millorar la cobertura, sobretot si ens fixem en la població més vulnerable: persones amb malalties cròniques, gent gran o institucionalitzada... La vacuna és el millor sistema que tenim per protegir-nos de malalties respiratòries quan arriba el pic de l’hivern. Ens preocupa -i ens ocupa- insistir en aquesta mesura preventiva», subratlla el .gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central , Toni Sánchez
La incidència de la grip ha començat a créixer aquesta temporada abans del que és habitual. La tendència continua a l’alça, i ho fa de forma més marcada que en cursos anteriors, tant en la població pediàtrica com en els adults, segons es desprèn de les dades del Sistema de Vigilància de les Infeccions a Catalunya.
A partir de la informació recopilada durant la setmana del 17 al 23 de novembre, les autoritats sanitàries de Catalunya afirmen que la incidència és de 81 casos per 100.000 habitants, «un nivell baix», matisen, tot i que la previsió és que se superi el grau moderat en una quinzena. També s’observa un increment en la circulació del virus respiratori sincitial, afegeixen els portaveus del Departament de Salut. Considerant aquesta situació, i amb l’objectiu d’ampliar la protecció de la població, la Conselleria obrirà aquest dilluns, 1 de desembre, la vacunació contra la grip a tota la ciutadania, encara que les persones interessades no formin part dels grups de risc.
Salut insta a donar aquest pas especialment als individus que tenen més de 60 anys, a les famílies d’infants amb edats compreses entre els sis i els 59 mesos, les dones embarassades, els professionals sanitaris, el personal essencial, i qualsevol subjecte en posició de risc.
La vacuna és la millor eina per prevenir complicacions greus i evitar hospitalitzacions, especialment en les persones més vulnerables. Dos subtipus de grip circulen pel territori en proporció similar: A(H1N1pdm09) i A(H3N2) variant K. Les dues modalitats estan incloses a les vacunes administrades.
En una temporada típica, la grip causa una morbiditat substancial a la població europea, amb extrems que arriben a 50 milions de casos simptomàtics, i a una forquilla entre els 15.000 i els 70.000 morts anuals. El Departament de Salut recomana l’ús de la mascareta si es tenen símptomes respiratoris, com ara tos, esternuts o rinitis, i, en especial, si es preveu estar en contacte amb persones vulnerables.
