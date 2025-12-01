Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Retards a l'R4 per un porc senglar mort a la via a Cerdanyola del Vallès

Durant una estona s'ha hagut de circular per via única entre Cerdanyola i Montcada Bifurcació

Un tren sortint de l'estació de Renfe de Sant Vicenç de la línia R4

ACN

Cerdanyola del Vallès

La presència d'un porc senglar mort a la via a l'estació de Cerdanyola del Vallès està afectant la circulació de l'R4. Renfe ha informat que els trens d'aquesta línia han hagut de circular per via única durant una estona entre Cerdanyola i Montcada i Reixac per la presència d'un animal "de gran mida" a la via, a l'estació de Cerdanyola. Fonts del consistori d'aquesta població han confirmat a l'ACN que es tractava d'un porc senglar mort.

Cap a les 13.30 hores, Renfe ha indicat que s'havia recuperat la circulació per les dues vies però que la línia acumulava retards que poden superar la mitja hora de mitjana.

