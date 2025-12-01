Retards a l'R4 per un porc senglar mort a la via a Cerdanyola del Vallès
Durant una estona s'ha hagut de circular per via única entre Cerdanyola i Montcada Bifurcació
ACN
Cerdanyola del Vallès
La presència d'un porc senglar mort a la via a l'estació de Cerdanyola del Vallès està afectant la circulació de l'R4. Renfe ha informat que els trens d'aquesta línia han hagut de circular per via única durant una estona entre Cerdanyola i Montcada i Reixac per la presència d'un animal "de gran mida" a la via, a l'estació de Cerdanyola. Fonts del consistori d'aquesta població han confirmat a l'ACN que es tractava d'un porc senglar mort.
Cap a les 13.30 hores, Renfe ha indicat que s'havia recuperat la circulació per les dues vies però que la línia acumulava retards que poden superar la mitja hora de mitjana.
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
- Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres