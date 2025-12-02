Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quins són els municipis de la Catalunya central amb menys de cinquanta habitants?

Pobles del Berguedà se situen a la cua de les poblacions catalanes en nombre d'habitants

Sobremunt, al Lluçanès, ha perdut gairebé un 12% dels seus veïns

Vista general de Sant Jaume de Frontanyà

Vista general de Sant Jaume de Frontanyà / ACN

Regió7 / ACN

Manresa / Barcelona

Sant Jaume de Frontanyà, al Berguedà, torna a ser el municipi menys poblat de Catalunya, segons el darrer cens municipal de població de l’INE, amb dades fins a l’1 de gener de 2025. La població se situa, per segon any consecutiu, a la cua dels pobles catalans en nombre d'habitants, amb tan sols 25 (un més que en el darrer cens). A la regió central, el segueixen de prop Gisclareny (Berguedà)-amb 28 veïns- i Cava (Alt Urgell) -amb 38.

Segons les dades de l'INE, la població va retrocedir en 301 municipis catalans l'any passat, però cal dir que només un centenar ha perdut més d’un 2% dels seus habitants, i que aquestes poblacions són gairebé totes localitats de menys de 1.000 habitants, com Gisclareny o Sobremunt (Lluçanès). Aquest darrer és el poble de Catalunya que més població ha perdut (en percentatge): gairebé un 12% dels seus habitants. De 101 veïns l’any passat, a 89 a l'1 de gener de 2025.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
  2. Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
  3. Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
  4. Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
  5. S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
  6. Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
  7. Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
  8. Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa

Junts manté el veto al Govern i desconfia de les promeses de Sánchez: «No cola»

Junts manté el veto al Govern i desconfia de les promeses de Sánchez: «No cola»

3Cat es consolida entre el públic jove: gairebé la meitat de la seva audiència té menys de 45 anys

3Cat es consolida entre el públic jove: gairebé la meitat de la seva audiència té menys de 45 anys

Berga encén el Nadal amb els Robobops i una cinquantena d’activitats durant les festes

Berga encén el Nadal amb els Robobops i una cinquantena d’activitats durant les festes

Quins són els municipis de la Catalunya central amb menys de cinquanta habitants?

Quins són els municipis de la Catalunya central amb menys de cinquanta habitants?

Judit Navarro, cinquena, i Júlia Solé, setena, a la 102a Jean Bouin

Judit Navarro, cinquena, i Júlia Solé, setena, a la 102a Jean Bouin

El Casino de Calaf estrena les noves grades retràctils i millora l’experiència del públic

El Casino de Calaf estrena les noves grades retràctils i millora l’experiència del públic

Pla de xoc contra la pesta porcina a Catalunya: control poblacional de senglars i més mesures de bioseguretat a les granges

Pla de xoc contra la pesta porcina a Catalunya: control poblacional de senglars i més mesures de bioseguretat a les granges

L'exèrcit eleva fins als 150 els militars desplegats per combatre la pesta porcina africana

L'exèrcit eleva fins als 150 els militars desplegats per combatre la pesta porcina africana
Tracking Pixel Contents