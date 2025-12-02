Quins són els municipis de la Catalunya central amb menys de cinquanta habitants?
Pobles del Berguedà se situen a la cua de les poblacions catalanes en nombre d'habitants
Sobremunt, al Lluçanès, ha perdut gairebé un 12% dels seus veïns
Regió7 / ACN
Sant Jaume de Frontanyà, al Berguedà, torna a ser el municipi menys poblat de Catalunya, segons el darrer cens municipal de població de l’INE, amb dades fins a l’1 de gener de 2025. La població se situa, per segon any consecutiu, a la cua dels pobles catalans en nombre d'habitants, amb tan sols 25 (un més que en el darrer cens). A la regió central, el segueixen de prop Gisclareny (Berguedà)-amb 28 veïns- i Cava (Alt Urgell) -amb 38.
Segons les dades de l'INE, la població va retrocedir en 301 municipis catalans l'any passat, però cal dir que només un centenar ha perdut més d’un 2% dels seus habitants, i que aquestes poblacions són gairebé totes localitats de menys de 1.000 habitants, com Gisclareny o Sobremunt (Lluçanès). Aquest darrer és el poble de Catalunya que més població ha perdut (en percentatge): gairebé un 12% dels seus habitants. De 101 veïns l’any passat, a 89 a l'1 de gener de 2025.
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa