Comença l'operació sortida a la Catalunya central amb retencions a la C-16, al Berguedà i a la C-55, al Bages
A la C-16 ja es registren fins a 11 quilòmetres de cues entre Cercs i Berga i a la C-55, uns 7, entre Castellgalí i Castellbell i el Vilar
Trànsit i els Mossos ja han posat en marxa el dispositiu especial pel pont de desembre, basat en la modificació o cancel·lació de carrils i l'increment de controls a fi «d'assolir zero víctimes mortals»
Comença amb retencions l'operació sortida d'aquest pont de les festivitats de la Constitució i la Immaculada. A la Catalunya central, la C-16 ja acumula fins a 11 quilòmetres de cues entre Cercs i Berga i la C-55, entre Castellgalí i Monistrol de Montserrat, 7. Davant la previsió d'una elevada mobilitat, el Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració dels Mossos d'Esquadra, ja han posat en marxa el dispositiu especial de circulació, ordenació i regulació del trànsit, basat en la modificació o cancel·lació de carrils i l'increment de controls a fi de minimitzar al màxim les víctimes mortals.
Segons el pronòstic de Trànsit, es preveu que les vies on hi haurà més problemes viaris seran la C-14, que travessa l'Alt Urgell, la C-16, on ja hi ha retencions a l'altura de Berga, a la C-17 i l'A-2. També alerten que hi poden haver retencions a l'N-145 i l'N-260, especialment en els seus accessos a Andorra des de la Seu d'Urgell i Puigcerdà. Bona part dels vehicles, com apunta el SCT, es dirigiran cap a destinacions d'interior del nord de Catalunya i, per això, les vies més conflictives seran les que accedeixen a zones de muntanya i estacions d'esquí.
Com ha detallat Lamiel en la presentació del dispositiu especial activat avui, el principal objectiu per a aquests quatre dies és «assolir zero víctimes mortals» en un context d’increment de la mobilitat general del 2% respecte de l’any passat. En aquest sentit, el director ha fet una crida a la ciutadania a extremar les precaucions tant a les vies principals com, especialment, a les carreteres secundàries de les zones d’estada aquest cap de setmana.
Enguany el pont de desembre ha quedat escurçat a tres dies, tot i que s’estima que entre les 15.00 h de divendres 5 de desembre i les 15.00 h de dissabte dia 6, sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona 460.000 vehicles. A més, entre les 12.00 i les 24.00 hores del dilluns 8 de desembre, retornaran cap a Barcelona i la seva zona d’influència 250.000 vehicles.
Des de les 15 h fins a les 18 h d'aquest divendres, ja han sortit de l’àrea metropolitana 101.000 vehicles, el 22% dels previstos fins demà dissabte a les 15 h, segons la darrera actualització de Trànsit.
Ampli dispositiu dels Mossos
Per garantir la seguretat viària i prevenir accidents greus i mortals, els Mossos d'Esquadra han activat un ampli dispositiu arreu de Catalunya, tant a les vies de màxima mobilitat on es preveu més circulació com a vies secundàries. Des del migdia d'aquest divendres fins a última hora del pròxim dilluns, es preveuen fer 293 controls d’alcoholèmia i drogues, 129 de seguretat passiva, 128 de PREMOT (motocicletes), 165 de distraccions, 123 de velocitat i 72 de transports en l'àmbit de Catalunya.
Així doncs, s'incrementarà la seva presència activa a les carreteres i, a més, tractaran d'assegurar la fluïdesa del trànsit per minimitzar les retencions durant l’operació sortida i retorn, especialment en les franges de màxima mobilitat.
