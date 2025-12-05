Els mercats de Nadal de la Catalunya central encenen la màgia de les festes
Les fires nadalenques s’estenen pel territori dinamitzant l’artesania i els comerços locals
Artesania, flors i plantes nadalenques, elements decoratius, productes d’alimentació i tota classe de regals s’exposen al llarg d’aquests dies als mercats de Nadal de nombrosos pobles i ciutats de la Catalunya central, inspirats en els que se celebren durant aquests dies a diverses ciutats europees. Els municipis troben en aquests esdeveniments una gran oportunitat per a la dinamització cultural, amb un ambient festiu, familiar i per a tots els públics, i són una plataforma per a artesans i comerços locals, reforçant l’economia i facilitant el consum de proximitat.
A les fires i mercats de Nadal trobem els elements imprescindibles per preparar les festes, fer el pessebre o aconseguir regals singulars. Ambient festiu, familiar i per a tots els públics. Els mercats no són només punts de venda són una immersió en l’ambient festiu i nadalenc, amb decoració, activitats per a infants, espais gastronòmics, llums i ambient que conviden a viure l’experiència nadalenca com una celebració col·lectiva.
A les cites ja tradicionals com les Fires de Santa Llúcia de Manresa, que es viurà els dies 13 i 14 de desembre amb nombroses activitats i parades d’artesania a la Baixada de la Seu i la plaça Major, o la de Sallent, que tindrà lloc el 14 de desembre, al Passeig 1 d’octubre, s’hi han anat sumant en els últims anys nombroses propostes que ja estan del tot consolidades com la Fira del Tió de Solsona o els Mercats de Nadal de Gironella i Sant Fruitós de Bages, que aquests últims anys s’han convertit en els principals aparadors nadalencs del Berguedà i el Bages respectivament.
Recentment, s’hi han sumat altres municipis com Sant Martí Sesgueioles, que repeteix cita després de l’exitosa estrena de l’any passat, o el mercat de Nadal amb artistes locals de Santpedor, que arriba a la segona edició. També n’hi ha que s’hi sumen per primera vegada com és el cas de Berga que estrenarà aquest cap de setmana el Mercat del Regal de Nadal, una fira que potencia el comerç local i el patrimoni a l’església de Sant Francesc.
Des d’aquest cap de setmana i pràcticament fins a les portes de Nadal, se succeeixen mercats i fires en diferents punts com, per exemple, Avinyó que el 20 de desembre farà el tercer mercat de Nadal a Cal Verdaguer, o Navàs, que el 13 i 14 de desembre, reviurà l’esperit nadalenc amb el Mercat del Regal, amb productes de proximitat, tallers, gastronomia i concerts.
Els mercats de Nadal representen una aposta per reforçar el comerç local, recuperar tradicions, i crear espais de trobada en època de festes.
