Segon dia de cues quilomètriques en l'operació sortida del pont de desembre a la Catalunya central
Es registren retencions especialment en carreteres com la C-16, al Bages i al Berguedà, i la C-55
Trànsit i els Mossos tenen en marxa un dispositiu especial, basat en la modificació de carrils i l'increment de controls
Segon dia d'operació sortida pel pont de desembre amb cues quilomètriques a les carreteres de la Catalunya central. Les vies més afectades aquest matí, són la C-16 al Bages i al Berguedà, i la C-55. Aquest divendres a la tarda, els accidents i les retencions van marcar el primer dia de desplaçaments.
La C-16 és la carretera amb més cues amb fins a 15 quilòmetres afectats. A les 11:45 h es registren retencions de quatre quilòmetres entre Vacarisses i Castellbell i el Vilar en direcció Manresa, set a Berga en direcció Guardiola de Berguedà i tres més a Cercs en direcció Alp.
A la C-55, les retencions comencen també a Castellbell i el Vilar, amb dos quilòmetres i tres més a Castellgalí fins a Manresa. A la C-58, que enllaça a la C-55 també a Castellbell, s'acumulen fins a dos quilòmetres de cues.
Les carreteres més a prop del Pirineu, com l'N-260 a la Seu d'Urgell registra tres quilòmetres i mig de cues en direcció Andorra i l'N-145 tres quilòmetres més a les Valls de Valira. A Oliana, a la C-14, hi ha quatre quilòmetres de cua en direcció la Seu.
Davant la intensa mobilitat registrada, el Servei Català de Trànsit (SCT), amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, mantè actiu un dispositiu especial de circulació, ordenació i regulació del trànsit, amb modificacions puntuals o cancel·lacions de carrils i un increment dels controls per minimitzar el risc d’accidents i víctimes.
Segons el pronòstic de Trànsit per a aquest pont, es preveu que les vies on hi haurà més problemes viaris seran la C-14, que travessa l'Alt Urgell, la C-16, on ja hi ha retencions a l'altura de Berga, a la C-17 i l'A-2. També alerten que hi poden haver retencions a l'N-145 i l'N-260, especialment en els seus accessos a Andorra des de la Seu d'Urgell i Puigcerdà. Bona part dels vehicles, com apunta el SCT, es dirigiran cap a destinacions d'interior del nord de Catalunya i, per això, les vies més conflictives seran les que accedeixen a zones de muntanya i estacions d'esquí.
Un pont "més curt"
Enguany el pont de desembre ha quedat escurçat a tres dies, tot i que s’estima que entre les 15.00 h de divendres 5 de desembre i les 15.00 h de dissabte dia 6, sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona 460.000 vehicles. A més, entre les 12.00 i les 24.00 hores del dilluns 8 de desembre, retornaran cap a Barcelona i la seva zona d’influència 250.000 vehicles.
