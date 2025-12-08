Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'operació tornada del pont de desembre arranca amb un accident múltiple al Bages i retencions a la C-16

La C-58, a Castellbell i el Vilar, ha quedat tallada per un xoc entre quatre turismes

Les cues es concentren aquest dilluns a Cercs, la Nou de Berguedà i Bellver de Cerdanya

Cues a la C-16, al seu pas per Berga

Cues a la C-16, al seu pas per Berga / oscar bayona

Alba Díaz

Xavi Moraleda

Manresa

En l'operació tornada del pont de desembre, la circulació a la C-16 és intensa però sense retencions destacades a les comarques del Berguedà i la Cerdanya. Al voltant de les deu del matí la via ja ha començat a presentar les primeres cues. A Cercs, les retencions són de dos quilòmetres en sentit sud. També hi ha tres quilòmetres de cua a la Nou de Berguedà. D'altra banda, entre Urús i Bellver de Cerdanya es registren més de 5 quilòmetres de retencions en direcció Barcelona.

Pel que fa a la C-58, un accident entre quatre vehicles a Castellbell i el Vilar ha obligat a tallar la via -a l'alçada de l'enllaç amb la C-55- al voltant de les onze del matí.

Segons el Servei Català de Trànsit, avui es preveu la tornada de 250.000 vehicles cap a Barcelona. El servei preveu que les principals retencions tindran lloc a l’AP-7, l'A-2, la C-14, la C-16, la C-17 o l'N-260. Com a mesures especials, s'instal·laran carrils addicionals en sentit contrari a l’AP-7 entre Llinars i Montornès, i entre Vilafranca i Molins de Rei.

