La Generalitat engega una campanya per reduir la sinistralitat entre els motoristes: el 43% dels morts a les carreteres de la regió ho són
La campanya assenyala tres elements clau per a la seguretat d’aquest col·lectiu: la protecció, la prevenció i la prudència
Des de principi d'any, a les comarques que cobreix aquest diari, han perdut la vida 14 persones en accidents de trànsit, sis de les quals eren motoristes
Reduir la sinistralitat del col·lectiu motorista. Aquest és el principal objectiu de la nova campanya de conscienciació viària del Servei Català de Trànsit (SCT) que ha estat presentada avui pel departament d’Interior i Seguretat Pública. Sota el lema «Per evitar accidents, anticipa’t», la campanya busca minimitzar les víctimes mortals i ferides a les carreteres catalanes, a través d'una millor consciència, formació i responsabilització de tots els actors implicats en el trànsit. A la Catalunya central, en concret, el 43% dels sinistres finals han estat de persones que circulaven en moto.
La finalitat d’aquesta acció comunicativa és la prevenció d’accidents entre motoristes mitjançant relats ficcionats que mostren de manera anticipada les conseqüències de les imprudències en la conducció. Així, la campanya posa el focus en els comportaments de risc d’un col·lectiu especialment vulnerable dins la mobilitat i, alhora, promou la sensibilització de la resta d’usuaris sobre la necessitat d’una convivència respectuosa i una conducció preventiva a la carretera.
La consellera Núria Parlon ha alertat que «el 2025 han mort 44 motoristes a la xarxa viària catalana, un 4,3% menys que l’any anterior, però continua sent un col·lectiu amb una sinistralitat molt elevada: una dada que exigeix actuar».
També ha detallat que «la campanya posa el focus en la Triple P», que resumeix els tres pilars de la conducció segura en moto: «Protecció, amb l’ús sempre d’una equipació adequada; Prevenció, adoptant una actitud preventiva per evitar riscos; i Prudència, imprescindible en cada decisió que es pren a la carretera».
Pel que fa al calendari, Parlon ha anunciat que «la campanya arrenca aquest dimecres i tindrà un primer període intensiu del 10 al 31 de desembre, coincidint amb l’augment de mobilitat per Nadal. L’any 2026 s’impulsarà una segona onada, i els anuncis es difondran als canals i xarxes socials del Departament d’Interior i del Servei Català de Trànsit».
Sinistralitat de motoristes
Aquest 2025 han mort 44 motoristes a les carreteres catalanes, dels quals un 13% han perdut la vida en les comarques que cobreix Regió7, concretament sis. Tot i que les dades generals han descendit un 4,3% menys respecte el mateix període de l’any passat i un 8,3% menys respecte el 2019, aquest col·lectiu continua sent el segon tipus d’usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, només per darrere dels conductors i ocupants de turismes, tot i ser menys nombrosos en volum de circulació.
A banda de les 44 víctimes mortals, enguany s’han registrat 342 motoristes ferits greus i 2.292 ferits lleus en accident de trànsit. L’any passat 46 motoristes van perdre la vida a les carreteres catalanes.
Una de cada tres víctimes mortals pertany a aquest col·lectiu vulnerable i aquesta proporció es manté al llarg dels anys, motiu pel qual campanyes com aquesta són necessàries per prendre consciència que cal treballar des de tots els vessants de la seguretat viària i amb tots els actors implicats en la mobilitat per revertir la sinistralitat dels motoristes.
Perfil dels accidentats
El perfil del motorista accidentat, com assenyala el SCT, és majoritàriament un home d'entre 45 i 54 anys, si bé augmenten les víctimes en franges més joves. La tipologia d'incidents que predominen són els encalços i les sortides de via. I, tot i ser minoritaris, els xocs amb animals mostren un creixement significatiu.
A més, els accidents es reparteixen de manera força equilibrada entre el matí i la tarda, tot i que a Barcelona, que concentra més sinistres, destaca un major pes de víctimes a la tarda. De dia de la setmana hi ha més motoristes morts i ferits greus en dies feiners, tot i que creix la sinistralitat en caps de setmana. En aquesta línia, Trànsit alerta que és entre els mesos de maig i agost, coincidint amb les temperatures càlides, quan s'acumulen més víctimes.
Barcelona és la demarcació amb més motoristes morts i ferits greus. Per la seva banda, el Baix Llobregat és la comarca que acumula més víctimes, i la C-31 la carretera amb més sinistres.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer