Seguretat
Protecció Civil adverteix no abaixar la guàrdia per les nevades: «Els problemes venen quan ho fa en cotes baixes, allà on no és tan habitual»
Durant aquestes festes hi ha hagut nevades a la Cerdanya, Alt Urgell, Berguedà i el nord del Solsonès i, tot i que es preveu un hivern més calorós que anys enrere, els experts recomanen no confiar-se
«A la Catalunya central ha nevat poc els darrers hiverns, de fet l'any passat no hi va haver cap alerta del pla NEUCAT i poques prealertes». Tot i això, la responsable de Protecció Civil a la Catalunya central, Angès Centellas, adverteix no abaixar la guàrdia, ja que «els veritables problemes arriben quan neva en cotes baixes, com a la regió central, allà on no és tan habitual». De moment, però, durant aquestes festes les nevades s'han deixat veure a la Cerdanya, Alt Urgell, Berguedà i el nord del Solsonès.
Anticipar-se als episodis desfavorables i estar el màxim de coordinats possible. En això es basarà l'estratègia dels cossos de seguretat per a la campanya de neu, com assenyala Centellas. Per aquest motiu, sempre que hi ha previsions de nevades apliquen les mesures preventives del pla especial. Les més importants són l'obligatorietat de circular amb cadenes a les rodes, a fi de reduir accidents, com també el tall de carrils en algunes vies, sigui perquè la circulació no és segura o per garantir el pas a les llevaneus.
Aquestes accions responen als principals problemes que es deriven de les nevades a les carreteres catalanes. Per les seves dimensions, a banda que poden provocar greus accidents a causa de «l'efecte tisora» (quan un remolc gira bruscament, sovint per la pèrdua d’adherència o una frenada brusca), en quedar bloquejats poden obstaculitzar el pas a les màquines llevaneu, que són essencials per garantir una mobilitat segura. Per això, sempre s'opta per tallar la circulació d'algun carril per destinar-lo únicament a aquests vehicles que ajuden a obrir camí.
Els lleugers també causen complicacions, sobretot, quan queden atrapats per la neu. Aquests casos, com manifesta Centellas, solen ser molt problemàtics perquè obliguen els cossos de seguretat a desplaçar-se fins al lloc per rescatar els usuaris, la qual cosa no és senzilla en un context meteorològic advers. En aquesta línia, l'experta recorda que en quedar bloquejats, mai s'ha de deixar el vehicle tancat amb clau, ja que això pot dificultar la tasca de retirar-lo.
Un hivern amb temperatures més altes
Per a aquesta campanya s'espera que les temperatures pugin més del que és l'habitual, especialment els mesos de gener i febrer de 2026, com també les precipitacions, que superaran la mitjana dels darrers anys. Així ho indiquen a hores d'ara les previsions meteorològiques, una de les millors amigues de Protecció Civil que els ajuda a anticipar-se a qualsevol episodi advers.
Malgrat això, la seva responsable a la Catalunya central assegura que aquests models predictius no són del tot fiables «i encara menys quan es tracta de dates tan llunyanes». Per això, destaca la importància d'estar atents als pronòstics més a curt termini.
Un kit d'emergència a casa i un altre al cotxe
Per estar previnguts i preparats en cas de nevades, Protecció Civil recomana a la població tenir a punt kits d'emergències per ser autònom almenys durant tres dies. El servei públic destaca la importància de tenir-ne un, especialment, a casa i al cotxe.
En cas de quedar aïllat dins del domicili per una abundant nevada o d'una fallada dels subministraments bàsics, s'aconsella tenir preparades una llanterna amb piles de recanvi, una ràdio també de piles per mantenir-se informat durant l'episodi, un telèfon mòbil amb el seu carregador, una farmaciola de primers auxilis i medicació crònica imprescindible, aliments de llarga duració que no requereixin ser cuinats i aigua embotellada (almenys 1,5 litres per persona i dia).
Si han de fer un desplaçament imprescindible i hi ha una previsió meteorològica de risc, com una nevada, també recomanen tenir un kit al cotxe. Per si acaben quedant atrapats al seu interior, aconsellen tenir aigua potable, aliment, una manta o roba d'abrigar, cadenes per a les rodes, una caixa d'eines, llanterna amb piles, una farmaciola de primers auxilis i una pala, per si es fa necessari treure neu de la carretera per continuar circulant.
