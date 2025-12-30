La tendència del menú per emportar es consolida per Cap d'Any a la regió central
Restaurants de diferents estils i preus ofereixen les seves propostes per combinar comoditat i qualitat
Cada cop són més els que opten per comprar els àpats de les festes de Nadal en lloc de fer-los a casa i, en conseqüència, també ho són els establiments que ofereixen aquest servei. A la Catalunya central, desenes de restaurants han ideat menús per emportar especials per a aquesta revetlla de Cap d’Any, una opció més que còmoda pels compradors i que, pel sector, ha esdevingut una gran oportunitat per obtenir uns guanys extres. Les opcions són ben diverses i s’adapten a tots els gustos i butxaques. El rang de preus va des dels 30 als 55, en funció de cada proposta, però el que no hi manca en cap d’elles són el vi, el cava, el cotilló i les dotze peces de raïm.
A les cartes hi predominen els menús conformats per diversos plats petits a tall d’entrants per compartir, un segon a escollir entre diverses opcions de carn i peix i, per acabar, les postres. Altres establiments, però, opten per oferir els seus plats de forma individual.
Una de les propostes més econòmiques és la del Kursaal Espai Gastronòmic. Per 29,50 euros, ofereix un minicaneló, brandada de bacallà amb mel i foie amb torradetes com a entrant, un segon a escollir entre bacallà gratinat, fricandó de vedella o rostit de pollastre farcit i una postra.
Pel mateix preu, el restaurant La Pineda, també de Manresa, proposa tres entrants, tot i que amb un punt més exòtic: un petit caneló de pollastre, gyozas de llagostins i salmó amb alga wakame. De segon ofereixen fricandó, bacallà amb salsa romesco i rostit de pollastre farcit i, finalment, les postres.
A l’altra banda de l’espectre, amb un dels preus més alts, es troba el restaurant Bimba, a la capital bagenca. Per 55 euros per persona, ofereix tres entrants a compartir: salmó marinat, una terrina de foie i tàrtar de tonyina. De primer, una crema de peix i marisc; de segon, melós de vedella amb parmentier trufat; i de postres, una porció de pastís de tres xocolates.
Per a aquells que optin per fer un pica-pica més casolà, però igualment vulguin demanar els plats a domicili, poden optar per la carta del restaurat Casa l’Agulla de Sant Fruitós de Bages. En aquest cas, no ofereix un menú, sinó plats individuals que van des dels 9,50 als 30 euros. La carta inclou des de foie, tàrtar de tonyina amb guacamole, canelons, espatlla de cabrit al forn o turbot al forn.
Una altra opció en aquesta línia, és la de la rostisseria Bona Teca. Durant aquestes festes de Nadal ofereix diversos primers plats per assaborir-los a casa. Des de canelons de carn, peix o ànec i fins a espatlla de cabrit o de xai, filet de vedella amb salsa de ceps o rodó de pollastre, completen la seva carta.
Alguns dels restaurants que s’han sumat a aquesta tendència d’oferir els plats de les festes de Nadal a domicili tan sols ho fan per les dates més assenyalades, com per Nadal o Cap d’Any. D’altres, però, abasteixen més àpats especials, com també els dinars de Sant Esteve o els de Reis.
«Així ens estalviem temps»
Des que es van jubilar, la Tere i en Josep, originaris d’Olesa, recorren als menús elaborats per la revetlla de Cap d’Any. «Som tres parelles d’amics i una vídua. En cada ocasió, ens reunim en una casa. Però mai cuinem. Cap de nosaltres. Sempre demanem el menjar preparat i, així, ens estalviem temps i, si fem bé els càlculs, també diners», assenyala la dona. «Per Nadal i Sant Esteve, sí que ens n’ocupem, dels menús. Però la nit del 31 de desembre és per divertir-se, així que preferim que els professionals cuinin per nosaltres», afegeix.
Tot i que estan una altra franja d’edat, l’Anna i el Pau, que tenen poc més de 30 anys i passen les festes a una segona residència a l’Alt Urgell, segueixen la mateixa filosofia gastronòmica. «Durant l’any, recorrem sovint a aquesta solució, la dels plats cuinats», assenyala la noia. «Per tant, és lògic que, en una ocasió com aquesta, també demanem el menú. L’anem a buscar. I ens cuidem dels aperitius, el raïm i la beguda. Però l’àpat és cosa del restaurant», afegeix el seu company. «Agraeixo que la meva sogra -diu l’Anna en to de broma- cuini el dia 1 per al dinar en família. Jo no podria... per la ressaca!».
L’Edgar és un cuiner barceloní que, durant més d’una dècada ha treballat per a una empresa de càtering. «Les festes de Nadal suposaven bona part de la nostra facturació», recorda. «De totes maneres, no estic segur que els nervis i l’estrès d’aquelles jornades infinites ens compensessin», aclareix. En l’actualitat treballa per a un establiment que no obre ni la nit del 31 de desembre ni l’1 de gener. «No en soc el propietari. I, si ho fos, també tindria tancat el negoci», explica sense embuts.
«Mai m’ho plantejaria»
D’altres, com l’Eva, manresana mare d’una pre-adolescent, no es plantejaria «mai» l’opció de comprar els àpats ja fets. «M’encanta cuinar. A més, dates com aquestes conviden a fer-ho. Els plats que prepares als teus éssers estimats són una mostra de l’amor que sents per ells», afirma, categòrica. «La revetlla de l’any passat vaig rebre al meu pis totes les amigues de la meva filla i una altra mare que, com jo, és divorciada. Em vaig encarregar de tot: des de l’aperitiu fins al raïm, i va ser molt divertit», recorda alhora que anuncia que la vetllada d’avui serà igual.
Trencar amb la normalitat
Les festes i els menjars especials, com l’escudella i els canelons, estan connectats de manera pràcticament intrínseca amb el nostre imaginari col·lectiu. Aquesta relació és tan forta que, fins i tot en espais com els hospitals o les residències de gent gran, es procura oferir aquest tipus d’àpats en dates assenyalades. No es tracta només d’alimentar, sinó també de cuidar emocionalment, de fer sentir les persones més a prop de casa i dels seus records. Al cap i a la fi, aquests plats representen una manera de mantenir viva una tradició ben arrelada a la nostra cultura, alhora que permeten gaudir d’uns sabors que associem inevitablement amb la reunió familiar, la calidesa i l’esperit propi d’aquesta època de l’any que és Nadal.
