Com afectarà l'episodi de neu i pluja a la Cavalcada de Reis del teu municipi?
Tot i les nevades de les darreres hores, les capitals de comarca mantenen les cavalcades amb normalitat i activen mesures de seguretat
L’episodi de neu, fred i pluja que ha afectat la Catalunya central al llarg d'aquest matí ha deixat gruixos testimonials a bona part de l’interior del país. La nevada ha estat més generosa als punts més elevats del Bages, el Solsonès, el Moianès, l’Alt Urgell i el Berguedà, tot i que sense provocar incidències destacables. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest dilluns a la tarda la neu quedarà restringida sobretot al litoral, prelitoral, la Catalunya Central i l’interior de les comarques del nord-est. A hores d’ara, les precipitacions són ja molt intermitents i escasses en alguns punts. Amb aquest escenari, molts es pregunten què passarà amb l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient.
A Manresa, l’alcalde Marc Aloy ha assegurat a través d’Instagram que el consistori ha pres mesures preventives, com escampar sal als carrers amb més pendent per on passarà la rua de Ses Majestasts. També ha fet una crida a la ciutadania perquè vagi a veure la rua "ben abrigada". Els Reis arribaran tal com estava previst, a 1/4 de 7 de la tarda, al Pont Vell.
A Igualada, l’alcalde Marc Castells ha explicat que el príncep Faruk li ha garantit la celebració de la cavalcada sense modificacions. La rua començarà a les 6 de la tarda al Passeig Verdaguer.
A Solsona, Sa Majestat el Rei Melcior ha adreçat un missatge als infants del municipi confirmant que la cavalcada també es farà amb normalitat. L’inici està previst a 2/4 de 7 de la tarda, amb sortida des de l’avinguda del Cardenal Tarancón.
Tampoc hi ha canvis anunciats a Moià, Berga i Puigcerdà:
A Moià, la rua arribarà a les 6 de la tarda per la carretera de Vic i seguirà el recorregut habitual fins a l’Ajuntament.
A Berga, la cavalcada també es manté segons el programa previst i arrencarà a les 5 de la tarda des de la plaça Gernika.
A Puigcerdà, Ses Majestats donaran el tret de sortida a les 6 de la tarda des de la plaça de l’Estació.
