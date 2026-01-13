Els salvaments i els incendis capitalitzen les actuacions dels bombers al Bages el 2025
Les condicions climatològiques adverses protagonitzen la majoria d'actuacions en inundacions i ventades
El Bages és la comarca de les de l’àrea d’influència de Regió7 que més actuacions dels Bombers de la Generalitat va registrar al llarg de l’any 2025, un total de 1.724, per sobre de l'Anoia (1.312). Malgrat això, les dades d’aquesta comarca i les de la resta de la Catalunya Central, Anoia i l’àrea pirinenca queden molt per sota de les registrades per comarques de l’àrea metropolitana, més densament poblades. La comarca on més s'ha actuat és el Vallès Occidental (8.534), seguida del Baix Llobregat (5.988), el Barcelonès (5.728), el Maresme (3.624) i el Vallès Oriental (3.454). Els serveis més realitzats són salvaments, incendis urbans i assistències tècniques, que inclou l'apagada general del 28 d'abril.
Concretament, la comarca de l’Anoia va enregistrar 1.312 actuacions; l’Alt Urgell, 620; la Cerdanya, 307; el Bages, 1.724; el Berguedà, 618; el Lluçanès, 64; el Moianès, 259, i les 235 del Solsonès.
Per regions operatives, les comarques de la Regió d’emergències Centre són les que van registrar menys actuacions dels Bombers de la Generalitat al llarg de tot l’any passat. En total, aquesta regió va sumar 4.808 actuacions, cosa que la situa en sisena posició de les 8 en què es divideix el mapa català per als Bombers.
Com ja és habitual, les actuacions de salvaments, i mobilitat (el què inclou accidents de trànsit), es troben al capdamunt de la llista d’actuacions a la majoria de comarques, però aquest passat 2025 les assistències tècniques s’han convertit en el tercer gran grup d’emergències que ha requerit més els serveis de Bombers. Aquesta categoria engloba totes les actuacions dutes a terme per inundacions d’aigua, patologies en edificacions, salvaments de béns o elements malmesos a la via pública. Enguany, la xifra és elevada a causa del gran nombre d’incidències causades pels diversos episodis de pluja i vent.
De fet, els episodis meteorològics greus van provocar actuacions com les del 21 de setembre, quan els Bombers van donar resposta a 426 avisos, en un episodi de fortes pluges. D’aquests avisos, destaquen assistències i evacuacions de persones al massís de Montserrat, que havien quedat bloquejades per la tempesta. Totes les persones van resultar il·leses.
Per un episodi de vent, el 23 d’octubre, els Bombers de la Generalitat van atendre 1.036 avisos. Aquest dia van treballar en 4 incendis de vegetació, que van atacar amb molta contundència, precisament pel risc afegit del vent, un dels quals va tenir lloc a Rubió, a l’Anoia.
A escala general, entre els dies assenyalats del 2025 hi ha el dia de l'apagada generalitzada, el 28 d'abril. Llavors els Bombers de la Generalitat van registrar 623 serveis a tot Catalunya, dels quals 352 van ser per salvaments i 168 per assistències tècniques. En la majoria de casos els Bombers van realitzar salvaments de persones atrapades en ascensors i assistències a persones amb mobilitat reduïda a residències de gent gran i en habitatges. També van assistir a passatgers de trens que havien quedat aturats per la manca de subministrament elèctric.
Com ja és habitual, la revetlla de Sant Joan és un dels dies de l'any en què els Bombers de la Generalitat realitzen més serveis. Concretament, el 2025 van atendre 1.209 serveis entre el 23 i 24 de juny.
Així, a tot Catalunya els Bombers de la Generalitat han tancat l'any 2025 amb el balanç de 62.639 actuacions urgents arreu del territori, un 9% més respecte a l’any 2024, en què es van fer 57.436 actuacions, i una xifra lleugerament inferior respecte al 2023, que es va tancar amb 64.415 serveis.
