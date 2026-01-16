La Baells i la Llosa tenen capacitat per assumir pluges abundants com les que hi ha previstes
Les reserves dels pantans de la Catalunya central superen el 80% de la seva capacitat, un marge suficient per assumir l’increment d’aigua que s’espera davant el pronòstic d’aquest cap de setmana
Els embassaments de la Catalunya central tenen prou marge per assumir l'increment d'aigua de les abundants precipitacions previstes per a aquest cap de setmana i principis de la vinent. Això és perquè les reserves de la Baells (Berguedà), la Llosa del Cavall i Sant Ponç (Solsonès) ronden el 82% de la seva capacitat total, una quantitat capaç d'assumir un augment significatiu sense necessitat d'alliberar més aigua de l'habitual. Aquest no és el cas d’altres pantans catalans del sistema Ter, Darnius Boadella (Alt Empordà) i de Foix (Alt Penedès), que estan més plens i hauran de desembassar més aigua per assumir la que els entrarà de les capçaleres dels rius.
En els darrers sis mesos, la tendència dels tres pantans de la regió ha estat decreixent i, encara que la situació no és alarmant, les reserves s'han reduït un 3,3% de mitjana. En aquest context, les pluges previstes entre dissabte i dimarts prometen revertir la tendència negativa ajudades per les precipitacions en forma d'aigua i de neu de les últimes setmanes, que ja van fer incrementar lleugerament les seves reserves.
Com que tenen aquest marge de creixement, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha optat per mantenir els volums d'aigua que alliberen, ja que podran assumir l’aigua que els entrarà des de les capçaleres dels rius, sense que això suposi una pèrdua de recursos hídrics. A la Baells, que rep i regula les aportacions del riu Llobregat, es continuaran alliberant 1,64 m³/s i a Sant Ponç, 1 m³/s, justament la mateixa quantitat que obtenen. D'aquesta manera, segons asseguren fonts de l'ACA, "es garanteix que tenen un volum estable".
A la Llosa del Cavall, en canvi, se’n desembassa més de la que rep, ja que hi entren 0,12 m³/s i n’allibera 1,01 m³/s. La raó és que és el pantà més proper a la capçalera del Cardener i també el que pot assumir més aigua de la conca (perquè és més gran que el de Sant Ponç). Per aquest motiu, es procura que sempre tingui espai per assumir futures entrades d’aigua.
Els pantans de Sau, Susqueda, Darnius i Foix alliberaran més aigua
La previsió de pluges abundants ha portat l’ACA a incrementar la quantitat d’aigua que alliberen els embassaments del Ter, Sau i Susqueda, com també els de Darnius Boadella i Foix. L’objectiu és augmentar el resguard d’aquests pantans, és a dir, deixar espai per assumir l’aigua que els entrarà des de les capçaleres dels rius a causa de les precipitacions que s’esperen. D’aquesta manera, aconseguiran no perdre recursos hídrics en va.
Els embassaments del sistema Ter se situen al 90% de la capacitat, com reflecteixen les dades de l’agència. En aquest cas, amb l’objectiu d’estabilitzar els volums i disposar de major resguard, es passarà d’alliberar 3 m3/s a 15 m3/s.
Pel que fa a l’embassament de Foix, aquest es troba al 82,4% de la seva capacitat i es passarà dels 85 als 300 litres per segon. En aquest darrer cas, l’objectiu és d’augmentar el resguard en previsió de les entrades d’aigua arran de les pluges.
Finalment, respecte a l’embassament de Darnius Boadella, es preveu incrementar el cabal de sortida en aproximadament 2 m3/s, tenint en compte que fins ara se n’alliberaven 0,3 m3/s.
Aquesta és l'operativa estipulada a priori, però les mateixes fonts afegeixen que la situació s'anirà revisant en tot moment durant l'episodi de pluges continuades i, en cas que sigui necessari, es faran els canvis pertinents per evitar desbordaments o pèrdues de recursos.
Tot i els greus antecedents de sequera, el context actual no és per a res el mateix. Els tres pantans de la regió es troben per sobre del 80%, les precipitacions dels pròxims dies augmentaran les seves reserves i, com si no fos poc, d'aquí a uns mesos es beneficiaran també de l'aigua del desglaç i de les pluges de primavera, especialment al març, abril i maig.
L’estat dels embassaments
Dels tres de la regió, el de la Baells és el pantà amb un volum més gran d’aigua embassat, si bé també és el que té més capacitat. En aquests moments, en té 90,88 hm³ dels 109,43 hm³ que podria arribar a contenir, un 83,05%.
En segon lloc, es troba la Llosa del Cavall, que està al 81,82%. Segons les darreres dades de l’ACA, acumula 65,45 hm³ dels 80 hm³ que pot embassar.
El de Sant Ponç, és el més petit de tots. Dels 24,38 hm³ que podria acumular en una situació ideal, en té 20,26 hm³, un índex que respon a un 83,11% del total.
Les reserves pugen un 169,5% en 11 mesos
En aquests moments, les reserves de les conques internes se situen al 85,69% de la seva capacitat total. Una xifra que, tenint en compte el context de sequera que assotava Catalunya un any enrere, és força esperançadora. Una prova és el fet que durant els darrers onze mesos les reserves dels embassaments catalans s'han incrementat en un 169,5%, més del doble. De fet, l'índex més baix del darrer any es va registrar el 28 de febrer de 2025, quan les reserves eren tan sols del 31,83%.
"Les precipitacions que s’allargaran fins dimarts seran continuades i abundants"
Un nou temporal portarà precipitacions a tot Catalunya a partir d’aquest dissabte, 17 de gener, quasi dues setmanes després que la borrasca Francis fes arribar la neu al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central. Si bé no es preveuen unes pluges intenses, el cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, assegura que seran s’allargaran durant quatre dies, fins al dimarts 20, i faran caure aigua de forma ininterrompuda i abundant.
Segons afegeix, el temporal tindrà dues parts. Durant la primera, entre dissabte i diumenge, s’esperen pluges impulsades per vents de component sud que afectaran el conjunt de Catalunya. «Les previsions indiquen que on plourà més és al Pirineu i Prepirineu occidental», apunta Segalà. En aquestes zones es preveuen acumulacions d’entre 30 i 50 l/m2 durant els quatre dies.
A banda, no es pateix per la presència de neu en cotes baixes, ja que només es deixarà veure per sobre dels 1.400 o 1.500.
La segona part, entre dilluns i dimarts, les pluges continuaran de forma ininterrompuda, però en aquest cas aniran impulsades per vents de llevant. En aquest cas, les comarques que rebran més aigua, segons indica l’expert, seran les del nord-est de Catalunya, les més properes al litoral i prelitoral.
A les comarques centrals s’espera que també caiguin bones quantitats d’aigua, però no s’espera que es vegin especialment afectades per les pluges. Tot i això, Segalà detalla que el dels pròxims dies serà «un temporal important» i, de fet, s’espera que provoqui onades de fins a dos metres i mig.
