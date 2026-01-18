El temporal de pluja provoca caigudes d'arbres, esllavissades i el tall dels FGC entre Manresa i Monistrol
Les carreteres afectades per la nevada es redueixen a sis, cinc amb cadenes i tallat l'accés al coll de Pal
Una llevantada intensificarà les pluges i les nevades aquest dilluns i dimarts
ACN
Arbres caiguts, despreniment de terres i l'esfondrament parcial d'una casa són algunes de les incidències que ha provocat la reactivació aquest diumenge de la borrasca Harry, que ja va deixar importants gruixos de neu a al Pirineu i molta aigua, sobretot al Camp de Tarragona. A les 12 del migdia, els Bombers ja havien atès 268 avisos (més de 550 si se sumen els de dissabte). A primera hora de la tarda, la línia dels FGC de Manresa a Barcelona està tallada entre la capital del Bages i Monistrol de Montserrat i hi ha sis carreteres afectades pel gel.
Les quantitats d'aigua acumulades no són molt elevades, però plou sobre mullat. A les 15 h, l'estació meteorològica amb més pluja acumulada és la de Portbou, amb 38,9 l/m2, seguida de les de la Roca del Vallès (37,9), Parets (34,3) i Gisclareny (30,7).
A la Catalunya central, des de l'inici del pas de la borrasca Harry, els Bombers han atès 26 incidències. Aquest diumenge hi ha constància de l'esllavissada que ha obligat a tallar la línia dels FGC de Manresa a Barcelona i un arbre caigut a l'Ametlla de Merola, a la zona de la Miranda.
A la comarca de la Noguera, ha col·lapsat parcialment una casa al nucli de la Bassa de Menàrguens i al Vallès Occidental, un talús de la B-140 ha cedit a Sabadell.
Les carreteres afectades per la nevada es redueixen a sis, cinc amb cadenes i tallat l'accés al coll de Pal. Igualment, calen equipaments especials a l'L500 i l'L-501, a la Vall de Boí; a l'L-510 a Alins; a la BV-4243 per accedir als Rasos de Peguera; a la C-563 al coll de Josa, entre Gósol i Tuixén; a la C-462 al coll de Port, entre la Coma i la Pedra i Tuixén; i a la GI-400 al tram final de la collada de Toses, a Alp (Cerdanya), segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). L'N-260 presenta neu/gel a la calçada al coll de la Creu de Perves i està prohibida la circulació de camions entre Sarroca de Bellera i el Pont de Suert.
Per sobre dels 2.000 metres, la nevada de les últimes 48 hores ha estat molt abundant i generosa amb màxims de fins a 80 centímetres de neu nova a la cota 2.500 de Boí, 63 centímetres a Lac Redon, 59 centímetres a Espot, 44 centímetres a Cadí-Nord i 40 centímetres a la Bonaigua. La cota de neu ha voltat els 1.500 m al Pirineu oriental, però ha nevat fins al fons d'algunes valls a l'occidental com al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça.
Dilluns i dimarts, encara ve més pluja
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, el temporal d'aquest cap de setmana es transformarà en una llevantada i intensificarà les pluges i nevades a partir de demà, dilluns, i de dimarts. Es poden arribar a a cumular fins a 200 litres al nord-est de del Principat.
«Aquesta tarda comença un nou episodi: una llevantada que s’allargarà dilluns i dimarts, amb vents de component marítim que impulsaran humitat i precipitacions», ha advertit Santi Segalà, cap de Predicció del Meteocat. La situació serà especialment complicada en la meitat est de Catalunya, el litoral i el prelitoral.
El motiu, segons els experts, rau en una depressió que se situarà a la zona mediterrània i provocarà un temporal marítim de primera categoria que pot superar el de Nadal pels vents perpendiculars i que serà al «70% com la borrasca ‘Gloria’». Aquest temporal impulsarà vents i onades en «tota la costa catalana per sobre dels 2 metres». Pitjor serà la situació a la Costa Brava i la costa central, on les onades podran superar els 4 metres d’altura.
Protecció Civil no descarta enviar alertes als telèfons mòbils davant les acumulacions previstes d’aigua i el temporal marítim.
