L'episodi de llevantada ha provocat fins dilluns al migdia 41 sortides de Bombers a la Regió Centre

En la majoria dels casos d'aquest dilluns han estat incidències lleus i sense feritsDes de les 6 d'aquest matí, i fins a

Caigudes d'arbres i esllavissades han estat les incidències més habituals

Caigudes d'arbres i esllavissades han estat les incidències més habituals / Bombers de la Generalitat

Eduard Font Badia

Des de les 6 d'aquest matí, i fins a les 16 h. els Bombers de la Generalitat han efectuat a la Catalunya Central sortides a incidències poc rellevants relacionades amb el temporal de pluja. Poc abans de la una del migdia han hagut de retirar un arbre caigut en una pista rural a Castellcir. Un altre arbre ha hagut de ser retirat de la zona del Castell de Cabrera d'Anoia. Per altra banda, aquest mateix migdia els Bombers han hagut de rescatar dos vehicles (l'un a Sallent i l'altre a Pujalt), que s'havien quedat atrapats al fang.

Des de l'inici de l'episodi de llevantada, els Bombers han efectuat 41 sortides a la Regió d'Emergències Centre relacionades amb el temporal. A tot Catalunya les incidències han estat 413.

