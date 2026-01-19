L'episodi de llevantada ha provocat fins dilluns al migdia 41 sortides de Bombers a la Regió Centre
En la majoria dels casos d'aquest dilluns han estat incidències lleus i sense feritsDes de les 6 d'aquest matí, i fins a
Des de les 6 d'aquest matí, i fins a les 16 h. els Bombers de la Generalitat han efectuat a la Catalunya Central sortides a incidències poc rellevants relacionades amb el temporal de pluja. Poc abans de la una del migdia han hagut de retirar un arbre caigut en una pista rural a Castellcir. Un altre arbre ha hagut de ser retirat de la zona del Castell de Cabrera d'Anoia. Per altra banda, aquest mateix migdia els Bombers han hagut de rescatar dos vehicles (l'un a Sallent i l'altre a Pujalt), que s'havien quedat atrapats al fang.
Des de l'inici de l'episodi de llevantada, els Bombers han efectuat 41 sortides a la Regió d'Emergències Centre relacionades amb el temporal. A tot Catalunya les incidències han estat 413.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia