Almenys 20 ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
El SEM ha mobilitzat onze ambulàncies per atendre els afectats i els Bombers han enviat una quinzena de dotacions
ACN / Regió7
Almenys vint persones han resultat ferides en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció que ha caigut sobre la via a Gelida (Alt Penedès), segons el primer balanç que ha ofert el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El cos sanitari ha mobilitzat fins al moment 11 ambulàncies i els Bombers treballen al lloc dels fets amb una quinzena de dotacions.
El sinistre ha tingut lloc entre Gelida i Sant Sadurní de Noia. Protecció Civil ha explicat que a les nou de la nit i dos minuts s'ha rebut l'avís al telèfon d'emergències 112 d'una col·lisió d'un tren amb passatge a l'altura del punt quilomètric ferroviari 64. El tren circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. A conseqüència del xoc frontal amb el mur, el comboi hauria descarrilat. Adif ha informat, per la seva banda, que el mur s'ha desprès a causa del temporal.
Els Mossos d’Esquadra han informat que estan treballant a l'indret de l’accident, col·laborant en la gestió de l’emergència i en la seguretat de l’entorn. Han recomanat no apropar-se a la zona i seguir en tot moment les indicacions dels agents i dels equips d’emergència.
Per a aquest incident, el 112 ha rebut 28 trucades. A conseqüència de l'accident, que s'ha produït en una jornada d'intenses precipitacions en tota Catalunya, s'ha posat en alerta el pla Ferrocat.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, i la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, també s'han desplaçat fins a l'indret, segons ha anunciat a través de la xarxa X el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
Tercer incident del dia a Rodalies, segon a l'R4
Aquest migdia, la circulació a l'R4 ja ha quedat tallada entre Manresa i Terrassa per la caiguda d'un pi sobre la via a Viladecavalls (Vallès Occidental). Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla d'emergències Ferrocat per aquesta incidència, que ha quedat resolta a les cinc de la tarda.
D'altra banda, poc abans de les nou de la nit, un tren de la línia RG1 ha impactat amb una roca entre Blanes i Maçanet. Fonts de Renfe han explicat que el succés no ha causat ferits. Al comboi accidentat hi viatjaven deu persones.
