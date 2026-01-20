Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acciden de tren R4Temporal a CatalunyaGuimerà de ManresaAccident d'AdamuzRècord KursaalDelfí Vilaseca
instagramlinkedin

Almenys 20 ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida

El SEM ha mobilitzat onze ambulàncies per atendre els afectats i els Bombers han enviat una quinzena de dotacions

Xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida

Xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida

ACN

ACN / Regió7

Gelida

Almenys vint persones han resultat ferides en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció que ha caigut sobre la via a Gelida (Alt Penedès), segons el primer balanç que ha ofert el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El cos sanitari ha mobilitzat fins al moment 11 ambulàncies i els Bombers treballen al lloc dels fets amb una quinzena de dotacions.

El sinistre ha tingut lloc entre Gelida i Sant Sadurní de Noia. Protecció Civil ha explicat que a les nou de la nit i dos minuts s'ha rebut l'avís al telèfon d'emergències 112 d'una col·lisió d'un tren amb passatge a l'altura del punt quilomètric ferroviari 64. El tren circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. A conseqüència del xoc frontal amb el mur, el comboi hauria descarrilat. Adif ha informat, per la seva banda, que el mur s'ha desprès a causa del temporal.

Els Mossos d’Esquadra han informat que estan treballant a l'indret de l’accident, col·laborant en la gestió de l’emergència i en la seguretat de l’entorn. Han recomanat no apropar-se a la zona i seguir en tot moment les indicacions dels agents i dels equips d’emergència.

Per a aquest incident, el 112 ha rebut 28 trucades. A conseqüència de l'accident, que s'ha produït en una jornada d'intenses precipitacions en tota Catalunya, s'ha posat en alerta el pla Ferrocat.

Vehicles d'emergències a la zona de l'accident d'un tren a Gelida

Vehicles d'emergències a la zona de l'accident d'un tren a Gelida / Albert Segura

La consellera d'Interior, Núria Parlon, i la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, també s'han desplaçat fins a l'indret, segons ha anunciat a través de la xarxa X el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.

Tercer incident del dia a Rodalies, segon a l'R4

Aquest migdia, la circulació a l'R4 ja ha quedat tallada entre Manresa i Terrassa per la caiguda d'un pi sobre la via a Viladecavalls (Vallès Occidental). Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla d'emergències Ferrocat per aquesta incidència, que ha quedat resolta a les cinc de la tarda.

D'altra banda, poc abans de les nou de la nit, un tren de la línia RG1 ha impactat amb una roca entre Blanes i Maçanet. Fonts de Renfe han explicat que el succés no ha causat ferits. Al comboi accidentat hi viatjaven deu persones.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
  2. Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
  3. El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
  4. Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
  5. Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
  6. Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
  7. El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
  8. Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos

Xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida

Almenys 15 ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via

Almenys 15 ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via

El ball del Bo-Bo s’aixopluga a l’església

El ball del Bo-Bo s’aixopluga a l’església

Junqueras demana el suport de Junts al nou finançament: "Si no ho fem ara, podem trigar 12 anys més a tenir-ho"

Junqueras demana el suport de Junts al nou finançament: "Si no ho fem ara, podem trigar 12 anys més a tenir-ho"

Els Bombers troben el vehicle que aquest matí hauria arrossegat la riera a Palau-sator

Els Bombers troben el vehicle que aquest matí hauria arrossegat la riera a Palau-sator

Míriam Ponsa i Foto Art Manresa celebraran aniversaris amb exposicions al Casino

Míriam Ponsa i Foto Art Manresa celebraran aniversaris amb exposicions al Casino

Olvan reparteix unes 1.400 racions de paella per Sant Sebastià malgrat la pluja

Olvan reparteix unes 1.400 racions de paella per Sant Sebastià malgrat la pluja

L'increïble fenomen astronòmic que es viurà aquest 2026: queda molt poc per a aquesta 'apagada' única

L'increïble fenomen astronòmic que es viurà aquest 2026: queda molt poc per a aquesta 'apagada' única
Tracking Pixel Contents