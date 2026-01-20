Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tallada durant uns minuts la C-16 entre Viladecavalls i Vacarisses en sentit Barcelona per un accident

La via ha quedat tallada als volts de les set de la tarda

Un vehicle dels Mossos d’Esquadra

Un vehicle dels Mossos d’Esquadra / David Zorrakino / Europa Press / Arxiu

Eduard Font Badia

La via ha quedat tallada als volts de les set de la tarda per un accident en què s'hi ha vist implicat un sol vehicle. Segons les primeres informacions, no s'haurien produït ferits. Al cap de poca estona s'ha reobert al trànsit.

