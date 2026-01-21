Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els ajuntaments fan un minut de silenci per les víctimes mortals del temporal Harry

Manresa, Solsona o Igualada són algunes de les poblacions que han seguit la convocatòria que també han fet la Generalitat o el Parlament de Catalunya

Minut de silenci davant l'Ajuntament d'Igualada

Minut de silenci davant l'Ajuntament d'Igualada / Ajuntament d'Igualada

Eduard Font Badia

Manresa

Diversos ajuntaments han fet aquest migdia un minut de silenci o han penjat a les seves xarxes socials missatges amb crespons negres com a mostra de condol per les dues víctimes del temporal de les últimes hores a Catalunya: un home que va ser arrossegat dins el cotxe per la riera a Palau-sator (Baix Empordà) i l'home que va perdre la vida en l’accident de tren a Gelida (Alt Penedès). Era un maquinista en pràctiques que viatjava a la cabina amb el conductor titular. Algun dels consistoris han fet extensiva la seva mostra de condol a les víctimes de l'accident d'Adamuz, a Còrdova.

En el cas de la Catalunya Central, poblacions com Manresa, Solsona o Igualada s'han afegit a aquest minut de silenci, convocat al punt del migdia en alguns casos i en altres poc després, a dos quart d'una.

Per la seva banda, el Parlament ha realitzat aquest dimecres un minut de silenci davant la façana de l'edifici. Ha estat encapçalat pel president de la cambra, Josep Rull, els membres de la Mesa i els portaveus dels diferents grups parlamentaris. En paral·lel, també a les 12.30, ha tingut lloc un altre minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, convocat per la Generalitat i l'Ajuntament.

Notícies relacionades

El minut ha estat encapçalat pel conseller Albert Dalmau -amb funcions de president per l'hospitalització de Salvador Illa- i l'alcalde Jaume Collboni. També hi han participat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, els consellers i els regidors del consistori. Les banderes de les dues institucions que es miren a la plaça de Sant Jaume ja es trobaven baixades pels dies de dol oficial decretats per l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova) de diumenge.

