La R4 concentra dos dels 5 maquinistes morts en accident de tren dels darrers anys
L'accident de Gelida fa pensar en el de Vacarisses del novembre de 2018,que també es va produir per l'esllavissada d'un mur de contenció a causa de les pluges
A mesura que s'han anat tenint detalls de l'accident de tren a Gelida, que ha causat la mort d'una persona, un conductor de tren en pràctiques, s'ha anat fent inevitable que a molts els vingués a la memòria un altre accident de tren, el de Vacarisses, en el qual també va perdre la vida una persona, en aquest cas un passatger de 36 anys veí de Castellbell i el Vilar. Són dos accidents de tren a la línia R4 causats pel despreniment en un talús a causa de les fortes pluges i que provoquen que el tren descarrili.
Si anem al detall, una diferència important és que en el cas de Vacarisses, succeït el 20 de novembre de 2018, el tren va col·lidir contra l'esllavissada. Se la va trobar. Era el primer comboi del dia i no es va ser a temps de saber que havia caigut el talús. En el cas de Gelida, i segons les primeres investigacions, hauria estat el mur el què ha caigut sobre la màquina, just quan aquesta passava pel lloc de l'accident. Per això la víctima mortal ha estat un dels maquinistes que hi havia a la cabina.
Però les dades també ens recorden que les darreres víctimes mortals d'aquest ofici a tot l'Estat han estat força lligades a la línia R4 de Rodalies Catalunya, la línia Manresa a Sant Vicenç de Calders. A banda dels accidents d'Adamuz, un de la província de Zamora de juny de 2020, i un altre de FGC a Sant Boi de Llobregat el 2022, dos dels cinc maquinistes morts en els darrers 7 anys han estat en accidents a la línia R4.
En aquest tràgic còmput, el primer va ser la jove de 26 anys que també era maquinista en pràctiques i que conduïa un dels dos trens que van col·lidir frontalment a Castellgalí, el 8 de febrer de 2019. El segon de la línia R4 seria el de les darreres hores, el jove de Sevilla que va perdre la vida a Gelida.
Si sortim de Rodalies RENFE, l'accident del 16 de maig de 2022 a Sant Boi de Llobregat també tindria relació amb les comarques centrals. En aquell xoc, entre un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i un comboi de mercaderies, hi va perdre la vida el maquinista del tren de passatgers, un jove de 29 anys veí de Martorell.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria