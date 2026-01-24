Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRodaliesTall a l'AP-7Agnès MarquèsRun clubInnocentada
instagramlinkedin

La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central

Els Bombers treballen en un accident amb diversos vehicles implicats a Navès

Accident a Navès, a la carretera de la Llosa del Cavall

Accident a Navès, a la carretera de la Llosa del Cavall / Francesc Riu

Núria León

Anna Costa

Manresa/Berga

La nevada d'aquest dissabte està generant complicacions en diverses zones. A Navès (Solsonès), a la C-462, diversos vehicles han quedat bolcats aquest matí de dissabte al marge de la carretera, i altres han quedat bloquejats. Els Bombers de la Generalitat hi treballen amb quatre dotacions i s'ha tallat completament la circulació perquè no puguin pujar mes cotxes.

Hi ha diverses carreteres amb circulació restringida, talls totals i ús obligatori de cadenes, especialment a la Catalunya Central i al Pirineu. Els ajuntaments treballen per garantir la seguretat, però la neu ja està quallant i dificulta la mobilitat tant a peu com amb vehicle, amb risc de relliscades. Per exemple, complicacions a la carretera de l'Estany a Moià, on a mig matí s'acumulaven una desena de cotxes parats.

Cotxes a la carretera de l'Estany a Moià

Cotxes a la carretera de l'Estany a Moià / Arxiu particular

Alerta a la C-25 i la C-55

Estan tallats diversos trams de la C-25, a l’altura de Santa Maria d’Oló i Sant Fruitós de Bages, així com a les Masies de Voltregà, segons informava el Servei Català de Trànsit a les 12 del migdia. A més, és obligatori l’ús de cadenes a la C-16 entre Bagà i Urús, mentre que a la C-55, entre Cardona i Solsona, s’hi registren problemes de circulació a causa de la neu.

Circulació lenta a Guardiola de Berguedà en sentit nord, cap al túnel del Cadí

Circulació lenta a Guardiola de Berguedà en sentit nord, cap al túnel del Cadí / @Marc_Noguera_GB

Pel que fa als talls totals, la BV-4024, a coll de Pal (del quilòmetre 17 al 21,1), es manté completament tallada a causa de la neu.

En diverses vies és obligatori l’ús de cadenes. A la BV-4031, entre Castellar de n’Hug i Toses, requereix cadenes en tot el tram. També a la C-16, entre Bagà i Urús, és obligatori portar cadenes, amb restriccions per a vehicles de tercera categoria.

A la demarcació de Lleida, la neu afecta nombroses carreteres. És obligatori circular amb cadenes a la C-462 (Olius), a la C-563 (Josa i Tuixén), a la L-401 entre Coll de Nargó i Guixers, a la LV-4241 entre Lladurs i Guixers, així com a la LV-5134 a Valls d’Aguilar.

A més, a la N-260, entre Ribera d’Urgellet i Soriguera, al port del Cantó, també és obligatori l’ús de cadenes i hi ha restriccions per a vehicles de tercera categoria.

A l’A-2, entre el Bruc i Tàrrega (del punt quilomètric 570 al 512), la presència de neu i gel a la calçada obliga a restringir la circulació als vehicles de més de 3,5 tones en ambdós sentits.

El Servei Català de Trànsit recomana extremar la prudència, informar-se de l’estat de les carreteres abans de circular i portar cadenes o equipament d’hivern si es preveu desplaçar-se per zones afectades per la neu.

Actuacions als municipis

Ajuntament de moltes poblacions on neva estan treballant per netejar carrers i garantir la seguretat. Al Berguedà, per exemple, l'Ajuntament de Berga ha activat el dispositiu preventiu a causa de la nevada. Des de les 7 del matí, el personal de la Brigada Municipal està fent tasques d'estesa de fundents i s'ha mobilitzat la flota de vehicles llevaneu per a la neteja de les principals vies de la ciutat.

Nevada a Berga

Nevada a Berga / Ajuntament de Berga

A Casserres, l’Ajuntament ha precintat la plaça, que és on el risc de relliscades és més elevat. A més, la Diputació està actuant en aquests moments al carrer Bisbe Comellas per millorar la circulació i la seguretat.Des de l’Ajuntament es demana a la població que extremi les precaucions i actuï amb sentit comú i responsabilitat mentre duri la nevada.

Notícies relacionades

Màquina llevaneus treballant als carrers de Casserres

Màquina llevaneus treballant als carrers de Casserres / Ajuntament de Casserres

Protecció Civil ha enviat alerta als mòbils dels ciutadans de moltes poblacions de la Catalunya Central.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
  2. Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
  3. La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
  4. Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
  5. La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
  6. La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
  7. Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
  8. Unes 200 persones donen suport a l'acusat de colpejar un mosso durant la visita dels reis a Montserrat

La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central

La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central

Rodalies interromp el seu servei després que el Govern n’exigeixi la suspensió

Rodalies interromp el seu servei després que el Govern n’exigeixi la suspensió

La neu cau amb força a Catalunya i arriba a l’àrea de Barcelona

La neu cau amb força a Catalunya i arriba a l’àrea de Barcelona

Suspès el servei de Rodalies fins que es garanteixi la seguretat del sistema

Suspès el servei de Rodalies fins que es garanteixi la seguretat del sistema

Primers fruits de la nova gestió de la brossa a Cerdanya: la recollida de l'orgànica creix el 242%

Primers fruits de la nova gestió de la brossa a Cerdanya: la recollida de l'orgànica creix el 242%

Fira del Petit Botiguer: els infants del Solsonès fan el mercat

Fira del Petit Botiguer: els infants del Solsonès fan el mercat

Protecció Civil envia un ES-Alert al Solsonès, Moianès, Berguedà, Cerdanya i punts del Bages per demanar la restricció de la mobilitat per nevades

Protecció Civil envia un ES-Alert al Solsonès, Moianès, Berguedà, Cerdanya i punts del Bages per demanar la restricció de la mobilitat per nevades

Vols saber les afectacions a la línia de Manresa de la Renfe?

Vols saber les afectacions a la línia de Manresa de la Renfe?
Tracking Pixel Contents