La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central
Els Bombers treballen en un accident amb diversos vehicles implicats a Navès
La nevada d'aquest dissabte està generant complicacions en diverses zones. A Navès (Solsonès), a la C-462, diversos vehicles han quedat bolcats aquest matí de dissabte al marge de la carretera, i altres han quedat bloquejats. Els Bombers de la Generalitat hi treballen amb quatre dotacions i s'ha tallat completament la circulació perquè no puguin pujar mes cotxes.
Hi ha diverses carreteres amb circulació restringida, talls totals i ús obligatori de cadenes, especialment a la Catalunya Central i al Pirineu. Els ajuntaments treballen per garantir la seguretat, però la neu ja està quallant i dificulta la mobilitat tant a peu com amb vehicle, amb risc de relliscades. Per exemple, complicacions a la carretera de l'Estany a Moià, on a mig matí s'acumulaven una desena de cotxes parats.
Alerta a la C-25 i la C-55
Estan tallats diversos trams de la C-25, a l’altura de Santa Maria d’Oló i Sant Fruitós de Bages, així com a les Masies de Voltregà, segons informava el Servei Català de Trànsit a les 12 del migdia. A més, és obligatori l’ús de cadenes a la C-16 entre Bagà i Urús, mentre que a la C-55, entre Cardona i Solsona, s’hi registren problemes de circulació a causa de la neu.
Pel que fa als talls totals, la BV-4024, a coll de Pal (del quilòmetre 17 al 21,1), es manté completament tallada a causa de la neu.
En diverses vies és obligatori l’ús de cadenes. A la BV-4031, entre Castellar de n’Hug i Toses, requereix cadenes en tot el tram. També a la C-16, entre Bagà i Urús, és obligatori portar cadenes, amb restriccions per a vehicles de tercera categoria.
A la demarcació de Lleida, la neu afecta nombroses carreteres. És obligatori circular amb cadenes a la C-462 (Olius), a la C-563 (Josa i Tuixén), a la L-401 entre Coll de Nargó i Guixers, a la LV-4241 entre Lladurs i Guixers, així com a la LV-5134 a Valls d’Aguilar.
A més, a la N-260, entre Ribera d’Urgellet i Soriguera, al port del Cantó, també és obligatori l’ús de cadenes i hi ha restriccions per a vehicles de tercera categoria.
A l’A-2, entre el Bruc i Tàrrega (del punt quilomètric 570 al 512), la presència de neu i gel a la calçada obliga a restringir la circulació als vehicles de més de 3,5 tones en ambdós sentits.
El Servei Català de Trànsit recomana extremar la prudència, informar-se de l’estat de les carreteres abans de circular i portar cadenes o equipament d’hivern si es preveu desplaçar-se per zones afectades per la neu.
Actuacions als municipis
Ajuntament de moltes poblacions on neva estan treballant per netejar carrers i garantir la seguretat. Al Berguedà, per exemple, l'Ajuntament de Berga ha activat el dispositiu preventiu a causa de la nevada. Des de les 7 del matí, el personal de la Brigada Municipal està fent tasques d'estesa de fundents i s'ha mobilitzat la flota de vehicles llevaneu per a la neteja de les principals vies de la ciutat.
A Casserres, l’Ajuntament ha precintat la plaça, que és on el risc de relliscades és més elevat. A més, la Diputació està actuant en aquests moments al carrer Bisbe Comellas per millorar la circulació i la seguretat.Des de l’Ajuntament es demana a la població que extremi les precaucions i actuï amb sentit comú i responsabilitat mentre duri la nevada.
Protecció Civil ha enviat alerta als mòbils dels ciutadans de moltes poblacions de la Catalunya Central.
