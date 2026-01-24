Protecció Civil envia un ES-Alert al Solsonès, Moianès, Berguedà, Cerdanya i punts del Bages per demanar la restricció de la mobilitat per nevades
Protecció Civil avisa que es mantindran les nevades en aquestes comarques durant aquest dissabte
ACN
Barcelona
Protecció Civil ha enviat un ES-Alert a diferents comarques per demanar que es restringeixi la mobilitat per les nevades a la zona. En concret, s’ha enviat l’alerta als mòbils al Solsonès, Moianès, Berguedà, Cerdanya i Ripollès, i també d'alguns punts del Bages. Protecció Civil avisa que es mantindran les nevades en aquestes comarques durant aquest dissabte, i per això demana limitar la mobilitat, evitar desplaçaments innecessaris, equipar el vehicle i consultar l’estat de les carreteres.
