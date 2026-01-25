Les conques internes arriben al 91% després de les nombroses pluges i nevades
Sant Ponç es troba a més del 92% i la Baells al 91%
Regió7
La neu i les pluges dels darrers dies han deixat els embassaments catalans prop de la seva capacitat màxima. Les conques internes de Catalunya es troben aquest diumenge al 91%, una xifra que fa just un any era tan sols del 33%. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat que els pantans compten amb gairebé 400 hectòmetres cúbics més d'aigua en comparació amb el 2025.
A la Catalunya centrals les xifres són similars: pel que fa al de la Baells, es troba al 91% (fa just un any estava al 57%), Sant Ponç, està al 92,5%, i l'any passat es trobava a 51%, i el menys ple, però igualment amb una gran quantitat d'aigua, és el de La Llosa del Cavall, que està al 89,3% (i l'any passat es trobava al 38%).
Darnius Boadella es troba al 95% (l'any passat estava al 17%), el de Sau està ple fins al 90% (fa un any era sols un 8,40%), en el cas de Susqueda el canvi no és tan brusc, però també sorprèn: actualment es troba al 94% (el 2025 omplia el 41%).
