La pagesia esclata contra el possible acord UE-Mercosur: "La competència deslleial ens obligarà a plegar"
Dos agricultors i ramaders alerten que el tractat podria amenaçar el futur de les explotacions del territori si no es garanteix la igualtat de condicions
Dos pagesos de la regió central consultats per Regió7: "Per molt que tallem la C-16, no arribem a la UE"
Després de 25 anys de negociacions, la Unió Europea va signar oficialment aquest gener un acord històric de lliure comerç amb els països que formen el bloc d’integració regional sud-americà del Mercosur (Mercado Común del Sur), que integra Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai. I tot i que actualment es troba encallat, després que hagi estat remès al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) perquè n’avaluï la base jurídica, a grans trets, el tractat eliminarà progressivament la majoria dels aranzels en ambdues direccions.
Això, per un costat, garantirà una obertura de les possibilitats de mercat d’ambdues potències, però també podria suposar perjudicis per a alguns sectors.
Just d’això es queixa la pagesia catalana, que en fer-se pública la notícia va organitzar concentracions per manifestar-se en contra, entre elles, la que va tallar la C-16 durant cinc dies a Olvan (Berguedà).
"Demanem que els productes que entrin compleixin la mateixa normativa que els nostres"
Joan Vidal, de Sant Martí de Tous, coordinador de la Unió de Pagesos de l'Anoia.
"L'acord serà molt negatiu per a la pagesia catalana i europea, per això demanem controls que garanteixin que els productes que entren al país compleixin la mateixa normativa que els nostres", remarca Joan Vidal, coordinador de la Unió de Pagesos de l'Anoia. En aquest sentit, l'agricultor es queixa d'aquesta possible desigualtat de condicions respecte dels exportadors sud-americans, així com de l'impacte que pot suposar per als paisatges i la gent que habita el territori.
Vidal administra una explotació de cereals a Sant Martí de Tous i té clar que l'acord l'afectarà, ja que els del Mercosur són països que produeixen en camps extensius, amb climes més favorables i "poden produir més barat". Si no es troba la forma de garantir igualtat de condicions i de respectar els preus, adverteix que molts pagesos es trobaran en perill. I no només això, sinó que també tindrà un impacte negatiu en la conservació dels paisatges rurals i de les persones que hi estan arrelades i els mantenen vius.
Per a ell, algunes solucions podrien ser mantenir alguns aranzels o establir un màxim de productes que poden entrar al país, a banda d'obligar que aquests hagin de passar els mateixos controls que els del territori. "A Europa tenim moltes regulacions, en totes direccions, i tot el que entra de fora també les hauria de complir", proposa. A banda, troba incoherent que "es contempli importar productes en vaixell des de l'altra punta del món, tenint en compte els recursos que es requeriran i la contaminació que això comportarà".
El sector de la pagesia acumula un any de mobilitzacions i l'agricultor ho atribueix al fet que hi ha moltes qüestions a millorar. "La burocràcia continua sent un problema, i cada cop va a més, i darrerament també ens hem trobat amb la tuberculosi, la dermatosi nodular i la pesta porcina africana", recorda. Per això, ha sentit l'acord amb Mercosur com la gota que ha fet vessar el got.
En aquest escenari, Vidal demana responsabilitat als polítics nacionals i europeus i que, a l’hora de dur l’acord a la realitat, «tinguin en compte les explotacions del territori» perquè no en surtin perjudicades.
"La competència deslleial i sense controls obligarà alguns pagesos a plegar"
Esteve Pasqual, de les Pereres (Fontanals de Cerdanya), coordinador del Gremi de la Pagesia a la Cerdanya.
"El sector primari ha quedat relegat a ser la moneda de canvi que utilitza la UE utilitza per aconseguir els seus interessos", sentencia Esteve Pasqual, coordinador del Gremi de la Pagesia de la Cerdanya. El ramader assegura que l’entrada en vigor de l’acord amb Mercosur suposarà una gran amenaça per a la pagesia, ja que afavorirà la importació de carns i cereals de països sud-americans que entraran al mercat pràcticament «a meitat de preu».
Segons Pasqual, la supressió dels aranzels farà que els altres juguin en una altra lliga i, a més, en remarca les incongruències de tot plegat. "Aquí hem de complir regulacions de benestar animal, fitxes d’higiene i hem de garantir una sèrie de condicions laborals als treballadors, i ara permetran que es portin productes de l’altra punta del món sense comprovar que ells també les compleixen", etziba. Per això, sent que als pagesos del país se’ls regula «amb mà de ferro» mentre que els d’altres països «tenen màniga ampla».
L'explotació d'Esteve Pasqual, que es troba a les Pereres, nucli de Fontanals de Cerdanya, es dedicava exclusivament al sector lleter, però, arran de la crisi i les regulacions cada cop més restrictives, el 2018 va haver de reinventar-se. Des de llavors, bona part del seu negoci se centra en el bestiar boví i, en menys mesura, al cavall pirinenc. Després de viure les dificultats del sector en la seva pròpia pell, afirma que a la llarga serà impossible que la feina del pagès sigui viable: «els preus de la maquinària i les matèries primeres no deixen de pujar i els efectes del canvi climàtic tampoc acompanyen», lamenta.
En aquest sentit, comparteix que si els pagesos van subsistint és perquè hi ha gent que aposta pel producte local, ja que valoren la seva qualitat i les persones que hi ha al darrere.
Si l'acord s'acaba ratificant, el ramader assegura que "tocarà negociar meticulosament les condicions amb què els productes estrangers entren al territori", una de les principals peticions que el sector està fent al conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i al president de la Generalitat, Salvador Illa.
