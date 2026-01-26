En quins trams funciona (i en quins no) l'R4 aquest dilluns?
Consulta entre quins punts s'ha habilitat un servei alternatiu de transport
Nou matí de confusió a l'estació de Renfe de Manresa. Tot i que aquest dilluns ja s'havia anunciat que no circularien trens i que el servei es cobriria amb autobusos fins a Terrassa, a primera hora s'han format cues davant l'equipament.
Tot i que a la capital del Bages no sortien ni arribaven trens, la circulació de la línia s'ha posat en marxa a partir de les sis del matí tal com estava previst, amb alguns trams en transport alternatiu. En el següent mapa pots consultar el servei ofert avui, 26 de gener, amb bus alternatiu en els trams pintats de color gris.
