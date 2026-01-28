Mònica Carol, cap del Servei de Vigilància Epidemiològica de la Catalunya Central: "El xarampió s'ha triplicat a la regió en un any i la majoria de persones no estaven ben vacunades"
La majoria dels afectats no estaven vacunats o ho estaven de manera incompleta
El Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública ha detectat aquest 2025 11 casos de xarampió a la Catalunya Central, gairebé el triple que el 2024, quan se n'havien detectat 4. Aquesta situació d'augment de casos s'ha donat "a tot Catalunya i també a la resta de l'estat espanyol. Si ho comparem amb el 2024, veiem que es dupliquen o gairebé es tripliquen. I això vol dir que, efectivament, tenim un problema de salut pública", segons la Mònica Carol, cap del Servei de Vigilància Epidemiològica.
A Catalunya, es van detectar 75 casos de xarampió durant el 2025 -segons dades provisionals del Departament de Salut-, un 120% més respecte al 2024, quan se n’havien detectat 34. La majoria dels afectats no estaven vacunats o ho estaven de manera incompleta. El 20% dels casos (15) es van detectar en menors de 5 anys i el 58%, en persones d'entre 16 i 45 anys. El 66% eren homes i el 34%, dones.
Aquestes dades han fet que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) retirés a l’estat espanyol l’estatus de país lliure de xarampió en considerar que s'hi ha restablert la transmissió endèmica d’aquesta malaltia. Per a Carol, tant a la Catalunya Central com tot Europa, "això està molt lligat a l'estat vacunal. Fixa't que el xarampió és molt contagiós, més contagiós fins i tot que la Covid, i per tant, a la que hi ha una bossa de persones no vacunades, de seguida genera brots per aquesta capacitat de contagi".
I això que les dades de vacunació no són dolentes. A la Regió Central, més d'un 96 % de persones s'han vacunat de la primera dosi de la triple vírica (xarampió, galteres i rubèola), i un 94,5 % de la segona, amb dades molt similars a les de la resta de Catalunya. Segon Mònica Carol, "sempre passa que la segona dosi es posa menys, perquè la gent se n'oblida".
Per tant, malgrat que les dades de vacunació no hagin baixat a Catalunya, diu la cap del Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Publica a la Catalunya Central que "estem en un context on tenim països a prop amb molta mobilitat, com per exemple el Marroc, Romania, Àustria o el Regne Unit, on no s'arriba a nivells adequats de vacunació. Hi ha molta circulació i molts casos de xarampió, i això ha fet que hi hagi importació de casos. Si tenim un context amb persones antivacunes, és fàcil que el virus arribi a aquesta bossa de persones no correctament vacunades, i això provoca transmissió local. Quan hi ha una cadena de transmissió que es manté al llarg del temps, vol dir que hi ha transmissió autòctona".
El xarampió és una malaltia vírica caracteritzada per una erupció vermellosa a la pell. És molt contagiosa i s'incuba a les cèl·lules de la faringe i als conductes respiratoris. Dura entre set i deu dies com a terme mitjà. La malaltia és més greu en infants molt petits i en adults i les persones afectades poden presentar complicacions, com otitis, pneumònia i encefalitis.
No és per prendre-se-la de broma. Mònica Carol recorda "una dada que fa reflexionar és que un de cada mil casos pot produir afectació cerebral i pot generar la mort. A més, una sola persona infectada pot encomanar entre dues i vuit persones, i nou de cada deu persones no vacunades al seu voltant s'infectaran. El virus pot romandre a l'aire durant dues hores després que la persona infectada hagi marxat".
La principal recomanació de Salut Pública per evitar contagis de xarampió és la vacunació d’acord amb les indicacions vigents i en les edats assenyalades al calendari per garantir una cobertura poblacional i individual òptima. "És tan fàcil com vacunar-se i s'ha acabat el problema. Aquí ho resoldrem vacunant-nos".
