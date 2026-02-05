"La Catalunya central és un bon escenari per als combats il·legals"
Tant la policia com els participants en baralles i apostes clandestines coincideixen a destacar que la regió inclou indrets adequats per a la gravació d'aquests esdeveniments
R.Tortosa /E. Font Badia
El valor d'activitats il·legals com el tràfic de drogues, la prostitució i les apostes ha arribat als 14.000 milions d'euros al llarg de l'última dècada. Aquesta elevada xifra, calculada a partir de diverses investigacions desenvolupades a escala internacional per esbrinar el volum dels negocis que creixen al marge de la llei, equival gairebé a l'1% del producte interior brut (PIB) espanyol, l'import que l'Estat va destinar a defensa el 2024.
Per la venda de substàncies prohibides, les màgies obtenen aproximadament una quantitat que representa el 0,5% del PIB; les bandes organitzades especialitzades en el comerç sexual amb persones aconsegueixen el 0,35%; i els promotors de jocs i competicions clandestines, el 0,07%.
Gran part dels esforços de les autoritats se centren en les apostes en línia. Així, la Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ) preveu multes d'un milió d'euros a cinquanta milions per als operadors digitals que funcionen al mercat estatal. Només l'any passat, aquest organisme espanyol va bloquejar 229 portals, la qual cosa va comportar tancar gairebé 3.000 pàgines. Sigui com sigui, el pes d'aquest subsector és del 3% del legal.
Els esports de combat i les arts marcials mixtes (MMA per les seves sigles en anglès) arrosseguen seguidors d'arreu que inverteixen diners, amb antelació o de manera simultània a l'enfrontament, per accedir a suculentes recompenses monetàries si s'endevina qui guanyarà. Aquesta activitat, que ha experimentat un bum digital, està sotmesa a una regulació.
Els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos policials persegueixen les trobades, virtuals o físiques, que presumptament s'escapen de la normativa. Segons consideren, aquest podria ser el cas de la cita convocada a l'aire lliure a la central tèrmica Cercs, que, com és habitual, va ser recollida audiovisualment i difosa a través de les xarxes socials.
Els impulsors d'aquests combats busquen espais abandonats, ja que l'estètica apocalíptica i l'ambientació crua, gairebé post industrial, incrementen l'èpica de l'activitat s'hi porta a terme. "La Catalunya central inclou nombrosos indrets amb aquestes característiques", assenyala un agent de Barcelona que coneix bé "aquest submón".
La variant que ell comenta és "la més descarnada i pública" d'una tendència que compta amb una manifestació més difícil de detectar, ja que es gestiona "en privat i en domicilis particulars", aclareix, en el si de festes luxoses amb estupefaent i sexe de pagament, els altres dos pilars de l'economia submergida més lucrativa.
L'anomenat "club de la lluita" europeu, nom inspirat en el llibre de Chuck Palahniuk en què es va basar la pel·lícula homònima de David Fincher, reuneix practicants de tot el continent. Els participants en els tornejos King of the Streets, incondicionals de gimnasos en què s'entrenen amb vocació i rigor, estan habituats a ser enregistrats mentre es colpegen amb brutalitat.
El material és convenientment editat i distribuït, sovint, a canvi de diners i per un període de temps limitat. La vessant ortodoxa d'aquests campionats es pot veure a YouTube. "La majoria dels professionals dels establiments convencionals no volem saber-ne res. Hi ha molts interessos pel mig. Resulta fàcil entrar-hi, no és tan senzill sortir-ne" , revela l'Y., un professor i entrenador "amb trajectòria federada".
Els Mossos recorden que les baralles il·legals poden ser d'humans o d'animals. En el primer cas, predominen les individuals masculines, com la del Berguedà, amb una cinquantena d'identificats. Però també n'hi ha de femenines, i és raríssim localitzar-ne de mixtes. Pel que fa a la segona categoria, els gossos i els galls hi segueixen predominant.
Per assegurar el pagament dels deutes, aquests esdeveniments incorporen subjectes específicament encarregats d'aquesta tasca. Un macrooperatiu a la regió central, l'àrea de Barcelona i la província de Castelló va revelar el novembre de 2024 la suposada explotació de persones, frau elèctric i baralles de galls.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar