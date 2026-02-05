Justícia aconsella als municipis que uneixein els seus antics Jutjats de Pau en Agrupacions per "guanyar-hi tothom"
El Conseller Ramon Espadaler presenta la iniciativa a Manresa, davant un centenar d'alcaldes, tècnics municipals i jutges de pau de la Catalunya Central
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat aquest dijous a Manresa a una trobada amb alcaldes i jutges de pau de la Catalunya Central amb l'objectiu de donar a conèixer la figura de les agrupacions d'Oficines de Justícia al Municipi (OJM).
L'acte s'ha celebrat aquest dijous al matí a la sala d'actes de la seu de la Delegació del Govern a la Catalunya Central, a la Fàbrica del Salt de Manresa, que ha quedat petita amb l'assistència d'una vintena d'alcaldes de la Catalunya Central, a més de tècnics municipals i jutges i jutgesses de pau.
A mitjans del 2025 es va posar en marxa la reconversió dels jutjats de pau en oficines de justícia municipal per assumir noves competències i funcions. Ara, el departament està impulsant la creació d'agrupacions d'oficines d'un mateix partit judicial per compartir recursos i disposar de personal propi de la Generalitat. Aquestes oficines són la porta d’entrada més pròxima a la justícia per a la ciutadania i permeten fer tràmits i gestions bàsiques sense haver de desplaçar-se a una capital judicial. Per reforçar aquest model de justícia de proximitat, el Departament de Justícia impulsa ara un sistema d’agrupacions d’Oficines de Justícia al Municipi, que permet que diversos municipis d’un mateix partit judicial s’organitzin conjuntament per compartir recursos i garantir una atenció més contínua i homogènia.
Per al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, "l'agrupació permet dotar-se de personal de l'administració de justícia, amb la qual cosa el jutge, jutgesses de pau, tenen una millor assistència tècnica. Hi ha un guany pels propis ajuntaments, perquè mentre no estan agrupats han de disposar personal seu i és més complicat. I sobretot, el més substantiu, hi ha un guany per la ciutadania".
A escala pràctica, un municipi formant part d’una agrupació guanya més cobertura i continuïtat del servei, i passa a formar part d’un sistema estable amb personal de Justícia assignat dins l’agrupació, la qual cosa garanteix una atenció més regular i menys dependent de situacions puntuals. "Fins i tot pot permetre que un jutge prengui una declaració en videoconferència des d'un d'aquests locals, perquè passa a ser un espai de Justícia", segons Espadaler.
El model permet que molts tràmits es facin al mateix municipi o dins l’agrupació, reduint desplaçaments i facilitant l’accés als serveis judicials.
Això sí, es manté la figura del jutge o jutgessa de pau, que continua exercint les funcions que li atribueixen les lleis, però passa a fer-ho assistit per l’Oficina de Justícia al Municipi, que assumeix la gestió administrativa i tecnològica del servei. D’aquesta manera, es preserva el paper històric del jutge de pau com a referent de justícia de proximitat, alhora que se’l dota d’un entorn organitzatiu més modern, eficient i adaptat a les necessitats actuals.
Per a Espadaler, "hem dialogat molt amb el Poder Judicial, amb el Ministeri de Justícia, amb tot l'àmbit de justícia, però també ho hem de fer amb els ajuntaments, amb les oficines de justícia de Barcelona, i amb els municipis d'aquest país. I no ens n'oblidarem, dels municipis, de les oficines de justícia dels municipis, dels jutges de pau, perquè són elements de cohesió social i perquè també contribueixen a evitar que els conflictes escalin cap més amunt i ocupin més taules judicials".
Pel que fa a la Catalunya Central, al Bages actualment s'ha creat una agrupació d'oficines a Navarcles (que s'agrupa amb Sant Fruitós de Bages) -que se sumen a les tres oficines del departament que ja hi ha al partit judicial de Manresa (a Sallent, Sant Joan de Vilatorrada (CP Lledoners) i Sant Vicenç de Castellet)-. La resta de poblacions funcionen encara com els antics jutjats de pau, amb personal de l'Ajuntament. Per la seva banda, al partit judicial de Solsona, hi ha creada una agrupació, la de Ponts, que uneix 10 poblacions de diferents comarques, com el Solsonès o l'Alt Urgell.
Al partit judicial de Berga, en canvi, encara no se n'ha creat cap. De fet, hi ha gairebé uns centenars de municipis amb oficines de justícia municipal que encara no han constituït cap agrupació. Espadaler ha dit que és una situació que es repeteix "arreu" i ha assegurat que la Catalunya Central "no està a la cua" tot i que hi ha encara "molt camí per recórrer".
A la Cerdanya, a hores d'ara també hi ha una agrupació, la de Bellver de Cerdanya, que uneix 6 poblacions.
N'hi ha sis al partit judicial de Vic -que se sumen a les dues que ja existeixen a Vic i Manlleu-
