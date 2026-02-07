Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
En tots dos serveis hi han intervingut efectius del GRAE, l’helicòpter del MAER, els Bombers de la Generalitat i el SEM
Els Bombers de la Generalitat han dut a terme aquest migdia dos rescats de muntanya amb activació de l’helicòpter. El primer avís s’ha rebut a les 14.03 h a Monistrol de Montserrat, on un escalador ha patit una caiguda a la zona de la capella de Sant Jeroni. L’operatiu ha requerit la intervenció aèria per accedir a la víctima en una zona de difícil accés.
Posteriorment, a les 15.45 h a la Coma i la Pedra, s’ha fet el rescat d’una esquiadora amb una fractura a la zona del Port del Comte, que també ha estat atesa i evacuada pels serveis d’emergència.
En tots dos serveis hi han intervingut efectius del GRAE, l’helicòpter del MAER, els Bombers de la Generalitat i el SEM.
