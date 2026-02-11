Els hospitals de la Catalunya Central suspenen les visites no urgents pel temporal de vent
Sant Joan de Déu de Manresa, l'Hospital de Berga, el d'Igualada i l'Hospital de la Cerdanya segueixen la resolució del Govern de reprogramar tots els serveis no urgents, o fer atenció telefònica
Els hospitals de la Catalunya Central segueixen les directrius del Govern de la Generalitat, anunciades aquest migdia per la conselleria d'Interior i Seguretat Pública, i trameses en forma de resolució a diferents entitats i associacions. En el cas de la sanitat el document és clar: "Des de les 00.00 hores fins a les 20.00 hores del dia 12 de febrer de 2026" i en el punt 1.5, "suspendre l’activitat sanitària no urgent".
I aquesta és la decisió que s'ha pres als hospitals que donen servei a les comarques de la Catalunya Central. En el cas de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, Althaia ha fet públic un comunicat, que també ha penjat al seu portal web, en el qual es diu que "d’acord amb la instrucció del CatSalut de restringir l’activitat sanitària a causa del temporal de vent previst... a Althaia es mantindran les primeres visites oncològiques, les cirurgies oncològiques, l’activitat de la Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR), endoscòpies, radiologia i exploracions complementàries de les persones ingressades al centre, diàlisi i hospitals de dia. També es mantindrà l’activitat a tots els recursos d’atenció urgent, tant a l’hospital com als CAPS, que també faran atenció telefònica. Però, per altra banda, les visites de consultes externes presencials passaran a telefòniques. Tota la resta d’activitat queda suspesa i es reprogramarà en els pròxims dies".
La decisió de l'Hospital de Berga és força similar, mantenint-se "només l'activitat urgent d'intervencions quirúrgiques, endoscòpies, Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR) i activitat d'hospital de dia d'oncologia i cirurgia oncològica. Queda suspesa la resta d'activitat programada". També anuncia que "pròximament es reprogramaran totes les visites i citacions anul·lades".
A Igualada, segons el Consorci Sanitari de l'Anoia, l'Hospital d'Igualada, anuncia que "per evitar deplaçaments de pacients i usuaris el Consorci Sanitari de l'Anoia mantindrà únicament l’activitat urgent, l’atenció oncològica i de risc vital. Les visites que ho permetin es realitzaran de manera telefònica. Les visites, proves i intervencions que no es puguin dur a terme es reprogramaran al més aviat possible".
I finalment, a Puigcerdà, a l'Hospital de la Cerdanya, també s'ha comunicat, a consulta de Regió7, que se suspenia tota l'activitat sanitària no urgent i es reprogramaven visites i intervencions.
Els diferents centres sanitaris estaven aquesta tarda de dimecres fent les feines de comunicació i reprogramació, i ha estat impossible conèixer quantes anul·lacions s'han hagut de fer en els diferents hospitals.
Tot plegat s'emmarca en la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que pronostica que demà hi pugui haver ratxes superiors als 108 km/h de manera generalitzada a tota Catalunya, i especialment a les comarques de Barcelona i la Catalunya Central. Aquest fenomen comporta un perill molt elevat en zones poc acostumades al vent i en grans ciutats, llocs especialment vulnerables segons l’anàlisi del risc que fa Protecció Civil. Per aquest motiu es preveu que demà sigui un dia molt complicat en el que caldrà extremar les precaucions.
Per això, passades les 6 d'aquesta tarda s'ha enviat un Es-Alert a tota la població informant del fenomen meteorològic previst, i indicant una sèrie de limitacions de cara a demà (entre les 0 i les 20 h):
- Suspensió de les activitats educatives, sanitàries no urgents, sociosanitàries i esportives
- Evitar desplaçaments innecessaris i aplicar el teletreball sempre que sigui possible
- Tancament de tots els espais naturals no urbans i prohibició de les activitats previstes
A més a més, des de Protecció Civil de la Generalitat s’insisteix a extremar les precaucions sobretot quan s’estigui a l’exterior. Cal evitar les zones arbrades atès que el sòl es troba molt humit i el vent pot fer caure els arbres. Molta atenció a elements d’edificis i de mobiliari urbà que es puguin desprendre: murs, semàfors, contenidors, bastides, cartells, etc. Pel que fa a la mobilitat, cal evitar-la i sobretot pels vehicles de dues rodes o altres vehicles de mobilitat personal.
