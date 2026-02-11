El nou model sanitari vol replicar el que ja estan fent Althaia i l’Hospital de Berga
Salut afirma que els hospitals hauran de compartir professionals sanitaris, i posa com a exemple les aliances de la fundació manresana al territori
Els hospitals hauran de compartir professionals perquè no n’hi ha prou i encara menys que vulguin treballar fora de l’àrea metropolitana. Amb el nou model sanitari, aquests professionals ja no seran d’un centre determinat, sinó d’un territori. En aquest sentit el lligam entre la Fundació Althaia de Manresa i l’Hospital de Berga és l’exemple a seguir. Així ho va assegurar el president de CAIROS, Manel del Castillo, a la presentació del nou mapa de salut. Ras i curt: compartir metges.
Especialistes i professionals d’Althaia es traslladen al Berguedà i també al Solsonès i a la Cerdanya per passar visites. Fins i tot s’han unificat serveis amb professionals dels dos centres. És el cas de Cirurgia a Berga, entre altres; Salut Mental, Farmàcia i Diàlisi a Puigcerdà, o Salut Mental al Solsonès.
De Barcelona a l’interior
Paral·lelament, hospitals de Barcelona ofereixen serveis a Manresa. L’Hospital Sant Pau, posem per cas, farà possible que a Sant Joan de Déu es puguin dur a terme intervencions cardiològiques d’alta complexitat.
En el cas de la Cerdanya, la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza, va afirmar que l’Hospital Transfronterer mantindrà les seves peculiaritats.
Del Castillo va recordar que a Catalunya hi ha 69 hospitals per 8 milions d’habitants, quant a Madrid o a Andalusia, n’hi ha una trentena. «No podem mantenir 68 hospitals i que competeixin entre ells per buscar professionals. Si ara l’Hospital de Vic competeix amb el de Campdevànol per trobar metges, guanyarà el primer. Precisament perquè no volem tancar centres, diversos hospitals hauran de compartir metges», va assegurar. A més a més, «Barcelona és una aspiradora que es queda tots els sanitaris».
En aquesta mateixa línia també es va mostrar a favor de concentrar serveis. Va posar com a exemple que en una àrea integrada de salut totes les cirurgies es podrien fer en un sol centre.
Que hi hagi una visió de territori i no de centre sanitari «ja passa», va dir Del Castillo, «encara que d’una manera aïllada». Aquí és on va posar d’exemple el cas de la Fundació Althaia i de l’Hospital de Berga. Amb aquest model i amb nous incentius que es proposaran, es garantiria que hi hagués professionals experts a tots els territoris i una millor atenció a la ciutadania.
