Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per vents fortsVaga de docentsPle de SantpedorNou model sanitariFineArtVideoclip RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Afectacions en carreteres de la Catalunya central per caiguda d'arbres

Consulta les principals incidències viàries de la regió

Arbres caiguts a la C-59

Arbres caiguts a la C-59 / @c59segura

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Les ratxes intenses compliquen la circulació en diferents punts del territori aquest dijous al matí. A la Catalunya central, el vent ha obligat a tallar quinze quilòmetres de la BV-4031 entre Castellar de n’Hug i Toses, i quatre de la BV-4024 entre Guardiolà de Berguedà i Bagà. També s’ha interromput el trànsit a la C-59, al seu pas per Sant Feliu de Codines, a causa d’arbres caiguts que impedien la circulació amb seguretat.

A més, a les quatre de la matinada s’ha tallat la C-55, a Navàs, també per la presència d’arbres a la via. Els serveis d’emergència han treballat durant les primeres hores del dia per retirar els obstacles i restablir la normalitat a la xarxa viària.

Les autoritats recomanen extremar la precaució en els desplaçaments i informar-se de l’estat del trànsit abans d’agafar el vehicle, ja que el vent podria continuar provocant incidències al llarg del dia.

Notícies relacionades

L'R4, de nou, tallada entre Manresa i Terrassa

Pels usuaris de Rodalies, la circulació als trams de l'R4 que es feien amb trens llançadora entre Terrassa i Manresa s'ha suspès i el trajecte només es fa per carretera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  2. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  3. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  4. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  5. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  6. Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
  7. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  8. Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa

Arbres a la carretera: quines vies de la Catalunya central es troben afectades pel vent?

Arbres a la carretera: quines vies de la Catalunya central es troben afectades pel vent?

Almenys cinc ferits pel fort vent, un d'ells greu a Sant Boi de Llobregat

Almenys cinc ferits pel fort vent, un d'ells greu a Sant Boi de Llobregat

Ferit el conductor d'un patinet en un accident amb un cotxe a Manresa

Ferit el conductor d'un patinet en un accident amb un cotxe a Manresa

Cau un arbre a la parada del bus del Xup a Manresa

Cau un arbre a la parada del bus del Xup a Manresa

Puigcerdà arregla l'ascensor panoràmic del barri de l'estació i el posa en marxa quatre mesos després

Puigcerdà arregla l'ascensor panoràmic del barri de l'estació i el posa en marxa quatre mesos després

Les plantes de Seat i Ebro cancel·len els torns de nit i de primera hora del matí per l'avís de vent

Les plantes de Seat i Ebro cancel·len els torns de nit i de primera hora del matí per l'avís de vent

Primers estralls de la forta ventada: una trentena de vols cancel·lats al Prat i noves afectacions a Rodalies

Primers estralls de la forta ventada: una trentena de vols cancel·lats al Prat i noves afectacions a Rodalies

Tradició i gastronomia es donen cita a Sant Fruitós en una edició rècord de la Festa de l’Arròs

Tradició i gastronomia es donen cita a Sant Fruitós en una edició rècord de la Festa de l’Arròs
Tracking Pixel Contents