Afectacions en carreteres de la Catalunya central per caiguda d'arbres
Consulta les principals incidències viàries de la regió
Les ratxes intenses compliquen la circulació en diferents punts del territori aquest dijous al matí. A la Catalunya central, el vent ha obligat a tallar quinze quilòmetres de la BV-4031 entre Castellar de n’Hug i Toses, i quatre de la BV-4024 entre Guardiolà de Berguedà i Bagà. També s’ha interromput el trànsit a la C-59, al seu pas per Sant Feliu de Codines, a causa d’arbres caiguts que impedien la circulació amb seguretat.
A més, a les quatre de la matinada s’ha tallat la C-55, a Navàs, també per la presència d’arbres a la via. Els serveis d’emergència han treballat durant les primeres hores del dia per retirar els obstacles i restablir la normalitat a la xarxa viària.
Les autoritats recomanen extremar la precaució en els desplaçaments i informar-se de l’estat del trànsit abans d’agafar el vehicle, ja que el vent podria continuar provocant incidències al llarg del dia.
L'R4, de nou, tallada entre Manresa i Terrassa
Pels usuaris de Rodalies, la circulació als trams de l'R4 que es feien amb trens llançadora entre Terrassa i Manresa s'ha suspès i el trajecte només es fa per carretera.
